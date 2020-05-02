У Москве от коронавиурса умерли еще 34 пациента

В Москве от коронавиурса умерли за сутки еще 34 пациента. У них были сопутствующие заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Всего в Москве с начала эпидемии умерли 729 пациентов с диагнозом коронавирус. Среди них есть и молодые люди, у которых на фоне заражения инфекцией обострились хронические болезни - в особой группе риска сердечники, больные сахарным диабетом, люди, страдающие ожирением.

В России от коронавируса умерли двое детей, еще 11 находится в тяжелом состоянии. Врачи призывают людей оставаться дома, несмотря на хорошую погоду и искушение провести праздники в компании друзей. От заражения никто не застрахован, тем более в России основной путь передачи вируса теперь - внутрисемейный. Нарушитель блокировки заражается сам и приносит вирус в дом к своим близким.

- За последние сутки в Москве выявили 5358 новых случаев коронавируса,- сообщили в оперштабе. - Из низ 43 процента это люди от 18 до 45 лет.

Детей среди инфицированных в Москве даже больше, чем пенсионеров старше 80 лет: 7 и 5 процентов соответственно.