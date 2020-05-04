2020-05-04T10:59:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 4 мая 2020: за сутки заболели еще 5795 человек

Опубликованы актуальные данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 4 мая 2020 года
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В Москве зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19В Москве зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19Фото: REUTERS
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В Москве выявлено 5 795 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 4 мая 2020 года диагноз подтвердился всего у 74401 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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