Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 5 мая 2020: диагноз подтвердился у 5714 человек

По данным Оперштаба на 5 мая 2020 года, количество новых случаев заражения Covid-19 за последние сутки составило 5714. Всего с начала эпидемии горожане сдали уже 80 115 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Такие данные приводит столичный Оперативный штаб.

По словам специалистов, более 90% новых заболевших - моложе 65 лет. При этом практически каждый десятый пациент - дети и подростки до 18 лет.

«46,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65 лет, 7% - от 66 до 79 лет, еще 3,3% - старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших - дети», - сообщили в Оперативном штабе.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 297 человек, - заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7870» - сообщила вице-мэр».

Также за сутки в московских больницах скончались 52 пациента. Общее число летальных случаев за все время - 811.

Также Оперативный штаб приводит цифры, как за последнюю неделю изменялось ежесуточное количество новых подтвержденных случаев COVOD-2019. Вторые сутки отмечается небольшое снижение.

29 апреля - 2220.

30 апреля - 3093.

1 мая - 3561.

2 мая - 5358.

3 мая - 5948.

4 мая - 5795.

5 мая - 5714.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/776757" frameborder="0"></iframe> Собянин осмотрел ход дезинфекционных работ в Московском метро.Мэр Москвы Сергей Собянин посетил помещения Московского метрополитена и осмотрел ход работ по дезинфекции вагонов поездов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Записки медсестры из Коммунарки: «Сначала везли "куршавельских", теперь тысячи тех, кто схватил погань в магазине у дома»

«КП» продолжает публиковать короткие заметки сотрудницы «красной зоны» инфекционной больницы №40 (подробности)