Организаторы рассказали, как стать участником «Бессмертного полка»

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в России президент страны Владимир Путин принял решение перенести Парад победы на более позднюю дату. Другое ставшее традиционным победное шествие – «Бессмертный полк» - состоится 9 мая, однако пройдет в ином формате. Шествие «Бессмертного полка» стало неотъемлемой частью празднования Дня Победы не только в нашей стране, но и в мире. Эта всенародная акция собирает под свои знамёна миллионы людей, отменить ее просто не представляется возможным.

Поэтому было принято решение: шествие в этом году пройдёт в формате онлайн. Организаторы акции рассказали как присоединиться к «Бессмертному полку», чтобы почтить память тех, кто сражался за Родину.

Принять участие в шествие может любой желающий. Для этого надо оставить заявку на одной из этих площадок: 2020.polkrf.ru, sber9may.ru, ok.ru/app/immortal-regiment, vk.com/polk_app.

Отмечается, что анкеты для регистрации были изменены, теперь принять участие в онлайн-шествии смогут и те, у кого не сохранились фотографии ветеранов. Сейчас это поле можно оставить пустым. Из формы заявки также исключили пункт, где надо было указывать степень родства с публикуемым героем. Не обязательным стало и внесение даты рождения и смерти героя.

Присоединиться к шествию также можно, рассказав о подвиге своих ветеранов на своих страницах в социальных сетях, добавив в посты хештеги #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #9маЯпомню, #ДеньПобедыдома, #9маявсети.

Бессмертный полк.Анонс всероссийской акции в онлайн-формате

Транслировать шествие будут на медиаэкранах страны, в том числе и в столице, а также на телеканалах СТС, «Победа», в онлайн-кинотеатрах «Okko», Море.тв, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Акцию покажут на различных online-платформах, а также на портале «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru и www.polk.press.

Организаторы уверены: «Бессмертный полк онлайн» соберёт ещё больше участников, чем живые шествия.

- Онлайн-формат поможет сделать это мероприятие более массовым. У граждан ведь не всегда есть возможность выйти на улицу, чтобы присоединиться к колонне или пообщаться с родственниками, живущими в разных городах России. А интернет объединит нас в этот день и позволит почувствовать: можно быть рядом, в одном строю, даже находясь за тысячи километров друг от друга, - отметили организаторы.

Так как объём данных от участников онлайн-шествия «Бессмертного полка» будет огромным – ведь принимаются они не только со всей России, но и из любой страны, организаторы просят: чем раньше вы начнёте размещать информацию о своих близких, тем сильнее и мощнее окажется в итоге «Бессмертный полк».

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк онлайн» за неделю зарегистрировались больше 600 тысяч человек.

По вопросам, связанным с акцией, можно обратиться по телефону горячей линии по номеру 8-800-201-94-50.