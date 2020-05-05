Погода в Москве 6 – 11 мая: Нас ждут еще три дня гроз, а на День Победы – облака и дождь

Грозовые ливни, о которых предупреждали синоптики, уже вовсю гремят громом, сверкают молниями и поливают землю дождями. В понедельник, 4 мая, Московскую, а также Тверскую, Ярославскую и Брянскую области пересекли сразу несколько грозовых атмосферных фронтов южного циклона. В Подмосковье самые сильные дожди прошли в южных районах – Серпухову досталось 7 мм влаги, рассказали “КП” в Московском метеобюро.

Во вторник, 5 мая, уже к полудню солнце нагрело воздух до +23 градусов. И снова загремели грозы – сначала на юге, в районе Каширы, а чуть позже и в столице.

В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 6 – 11 мая. Грозы и “тропические”, короткие и теплые ливни, ждут нас и в ближайшие три дня.

В среду и четверг, 6 – 7 мая, днем очень тепло, +21...+22 градуса. Облака и яркое солнце будут сменять друг друга, местами пройдут короткие грозовые дожди. Во время грозы ветер усилится до 17 м\сек.

В пятницу, 8 мая, тоже с кратковременными локальными ливнями и грозами. Однако станет чуть прохладнее, +14...+19 градусов.

На День Победы, 9 мая, метеорологи Гидрометцентра России обещают пасмурную погоду с небольшими дождями и те же +14...+19 градусов. Коллеги из центра “Фобос” с ними не согласны – по их прогнозам, 9 мая будет солнечно и без дождей. Посмотрим, кто окажется прав.

От погоды зависит, состоится ли в День Победы воздушный парад в небе над Москвой. Репетицию летчики провели 4 мая. С легкой облачностью метерологическая авиация вполне способна справиться с помощью активных воздействий, облака могут разогнать перед парадом. Однако с плотными тучами или мощным атмосферным фронтом не совладать, в прошлом году из-за ненастья воздушный парад отменили.

В воскресенье, 10 мая, точно такая же погода, как и накануне: серая, с небольшими дождями, днем +14...+19 градусов.

В понедельник, 11 мая (это тоже нерабочий день) потеплеет до +24 градусов, небо прояснится, однако небольшие дожди все же возможны.