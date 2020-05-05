Московские предприятия в разы увеличили выпуск продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом

Вопросы о введении масочного режима в общественных местах и расширении продажи защитных масок обсуждались 5 мая на селекторном совещании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

- В совещании приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации. На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза выявляемости коронавирусной инфекции в регионах России, расширения тестирования, осуществления социальных выплат безработным и иным категориям граждан, назначенных в связи с пандемией, введения масочного режима в общественных местах и расширения продажи защитных масок, - рассказали в мэрии Москвы.

Тема масок для населения до сих пор одна из актуальных – в аптеках их на всех не хватает. Партию масок и перчаток начали продавать в столичном метрополитене – от 30 рублей за штуку. А московская компания «Нетканика» в три раза увеличит выпуск материалов для производства масок и защитных костюмов. Об этом 5 мая Сергей Собянин сказал во время посещения завода.

- Компания "Нетканика" в несколько раз увеличила выпуск нетканых материалов, из которых шьют медицинские маски и защитные костюмы для медиков, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

У компании есть нетканые материалы: спанмельт мельтблаун и спанбонд. Все они обладают высокими фильтрующими и барьерными свойствами, включая защиту от проникновения вирусов. Из этих материалов можно шить маски, комбинезоны для медицинского персонала, а также для изготовления средств детской и личной гигиены. В условиях пандемии потребность таких материалов многократно возросла.

В настоящее время поставщик обеспечивает до 100% потребности в нетканом материале спанбонд для производства медицинских масок, размещенного в технополисе «Москва». Только за апрель 2020 года было отгружено продукции, необходимой для производства 68 млн медицинских масок и более 250 000 защитных костюмов.

- Кроме того, московские предприятия в разы увеличили выпуск санитайзеров, средств индивидуальной защиты и другой продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом, - сказал Сергей Собянин.

По словам Сергея Собянина, в условиях пандемии в Москве продолжает работу примерно половина из 720 крупных и средних промышленных предприятий. Они производят продукты питания и другие товары повседневного спроса, остановить выпуск которых просто невозможно. В частности, предприятия парфюмерно-косметической быстро освоили выпуск антисептиков – именно поэтому санитайзеры вновь стали продавать в магазинах и аптеках.