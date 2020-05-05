Андрей Воробьев: «День Победы - праздник, который объединяет нас»

Название этого небольшого подмосковного городка - Волоколамск - совершенно точно впечаталось в память любого школьника, который хоть немного учил историю. В окрестностях Волоколамска произошел один из самых известных эпизодов Великой Отечественной войны и битвы за Москву, бой, ставший символом беспримерного мужества. Недалеко от города есть точка на карте - разъезд Дубосеково. В ноябре 1941-го здесь держала оборону 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова. В районе Дубосеково немецкие танки пошли на прорыв. Цель - пробиться к Волоколамскому шоссе, по которому открывалась бы прямая дорога на Москву. Оказавшаяся на пути марша бронемашин рота отбила несколько атак, сожгла 6 танков. Через несколько часов жестокого боя большинство бойцов роты погибли. В историю этот бой вошел как подвиг 28 панфиловцев. Благодаря мужеству советских солдат здесь и на соседних участках немецкое наступление было приостановлено, что дало время подразделениям перегруппироваться на других линиях обороны…

«МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ ВЕТЕРАНАМИ»

Мемориал бойцам-панфиловцам у разъезда Дубосеково - одно из самых важных в Подмосковье мест, где ежегодно 9 мая собираются ветераны и потомки тех, кто выиграл самую страшную в истории человечества войну. Здесь стоят шесть 10-метровых скульптур солдат с автоматами и гранатами. В этом году из-за эпидемии коронавируса праздничные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы пришлось перенести на более поздний срок. Но дома, в режиме самоизоляции, каждый из нас отметит День Победы.

«День Победы - праздник, который объединяет нас, - написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем блоге. - Пусть в этом году в Подмосковье не будет массовых мероприятий, мы делаем все, чтобы памятники и мемориалы выглядели достойно и ухоженно».

Андрей Воробьёв приехал к мемориальному комплексу «28 героев-панфиловцев», чтобы проверить, как проведено его благоустройство. По поручению губернатора здесь расширили дорожки, озеленили территорию, установили дополнительные элементы освещения. Накануне праздника провели окрашивание самих скульптур.

- Будем работать и дальше над тем, чтобы здесь не только благоустройство, но и само состояние памятников было на высоком уровне, - пообещал Андрей Воробьёв. - В Петрищево мы совсем скоро открываем большой музей, который расскажет о подвиге Зои Космодемьянской, контрнаступлении, Битве под Москвой. Мы гордимся нашими героями, ветеранами!

ОБЩИЙ ПОДВИГ

К 80-летию подвига панфиловцев (его отметят в 2021 году) проведут реставрацию мемориала в Дубосеково.

- Это будет первая масштабная реставрация с 1975 года, - рассказал директор музейно-выставочного комплекса «Волоколамский Кремль» Фёдор Шапкин. - У монумента появились некоторые трещины, изнутри конструкция тоже начала разрушаться. Но после завершения работ памятник сможет простоять ещё не один десяток лет.

Автор фото: Денис ТРУДНИКОВ

Напомним, частью мемориального комплекса является Интерактивный музей имени Героев-панфиловцев, который находится внутри бывшего бункера. Он был открыт при поддержке Правительства Московской области три года назад, 9 мая 2017-го. Те, кто здесь уже побывал (200 тысяч посетителей за три года) могли сами убедиться, насколько это потрясающий музей. Здесь использованы самые современные выставочные технологии. Интерактив - сенсорные экраны, квест-игры, а также реальные образцы оружия времен Великой Отечественной войны, которые можно подержать в руках.

- Время изоляции пройдет, и, как и прежде, здесь будет много людей - школьников, старшего поколения, гостей из других регионов, - отметил Андрей Воробьёв.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Скверы на Московском тракте

Впрочем, Волоколамск известен не только событиями времен Великой Отечественной. Это, между прочим, старейший город Московской области. В этом году ему исполняется 885 лет. Волоколамск впервые упоминается в летописи в 1135 году - за 12 лет до основания Москвы. До революции большинство гостей въезжали в город по Московскому тракту - это была шумная прогулочно-торговая улица длиной около километра, как сказали бы сейчас - «главное место городской активности». На карте нынешнего Волоколамска это Советская улица, она находится в исторической части города. Здесь сейчас запущены работы по благоустройству. Знаменитый Московский тракт будет восстановлен. Об этом Андрею Воробьёву доложил глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка. В нынешнем году проект благоустройства Волоколамска стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Глава муниципалитета рассказал Андрею Воробьёву, как будет преображаться эта часть города.

Работы по благоустройству исторического центра города (это улицы Советская, Горвал, Революционная, Октябрьская площадь) начались в прошлом году. Здесь уложена плитка, проведено озеленение, сделано освещение, установлена парковая мебель. Отремонтирован мемориал «Вечный огонь» и приведена в порядок окружающая территория.

На Московском тракте появятся три новые зоны притяжения. В самом начале улицы, в долине реки Городня, - откроют атмосферную пирожковую, благоустроят природный сад «Весовая долина» с пешеходными дорожками. В центре появятся два сквера, один - сквер искусств, в другом будут разбиты терапевтический и дождевой сады. Здесь же при содействии Агентства стратегических инициатив откроют большой городской коворкинг с историческим антуражем - «Купеческое Собрание». А в конце тракта раскинутся торговые ряды, стилизованные под старину лавки с местной кулинарией и фермерскими продуктами.

Работы должны завершиться в 2021 году.

Стоит отметить, что в федеральном конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений 5 из 9 подмосковных заявок стали победителями. Помимо Московского тракта в Волоколамске это улица Александра Невского в Егорьевске, набережные рек Осетр в Зарайске и Клязьма в Ногинске, бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде.