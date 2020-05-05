В Москве подготовили онлайн-программу из библиотек и культурных центров ко Дню Победы

Специальную программу ко Дню победы подготовили столичные библиотеки и культурные центры. Она будет проводиться с 6 по 15 мая на интернет-площадках учреждений. С расписанием можно ознакомиться на портале «Библиогород».

- 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. И хоть основные мероприятия вынужденно перенесены, в честь 75-летия Победы все равно готовится большая программа. То, что она на этот раз пройдет в онлайн-формате, не меняет главного: 9 Мая — светлый, народный и объединяющий праздник. Даже если мы встречаем его по-домашнему, а не вместе, — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Культурные центры и библиотеки Москвы проведут более 270 праздничных онлайн-мероприятий. Что покажут? Кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, видеолекции, а также проведут чтения литературных произведений фронтовиков и дневниковых записей свидетелей тех трагических событий.

Что посмотреть?

- 6 мая в 16.00 в социальных сетях детской библиотеки № 178 — культурного центра А.Л. Барто состоится чтение отрывков из автобиографической повести «Он упал на траву» Виктора Драгунского,

- 6 мая в 15.00 на YouTube-канале Дома Гоголя можно послушать лекции, посвященные кино и литературе о войне. Зрителям расскажут о киноповести Леонида Гайдая «Трижды воскресший»,

- 7 мая в 19.00 состоится литературная лекция, посвященная писателю Виктору Некрасову и его произведению «В окопах Сталинграда», а также поэту Борису Смоленскому и его «Балладе памяти»,

- 7 мая в 16.00 на YouTube-канале библиотек центра Москвы можно посмотреть онлайн-читку пьесы «Блиндаж» драматурга и писателя Елены Поповой,

- 7 мая в 16.00 на сайте культурного центра «Восток» начнется показ документального фильма «Жизнь в треугольном конверте» режиссера Любови Хоботовой. Кино о работе почтовой службы во время Великой Отечественной войны,

- 9 мая в 11.00 на YouTube-канале центральной детской библиотеки имени А.П. Гайдара расскажут, какие книги о войне стоит читать детям,

- 9 мая в 12.00 культурный центр «Ивановский» в своей группе «Площадка “МосАРТ”» в социальной сети «В контакте» проведет историческую онлайн-викторину. В чате все желающие смогут задавать вопросы, связанные с Великой Отечественной войной,

- 9 мая в 17.00 Дом культуры «Гайдаровец» организует онлайн-фотовыставку архивных фотографий «Война под крылом самолета»,

- 13 мая в 15.00 на интернет-площадках клуба «Фили-Давыдково» (Фейсбук и Вконтакте) можно будет узнать о том, какие танцы пользовались популярностью в военные годы,

- 15 мая в 18.00 библиотека № 4 имени Е.А. Фурцевой на YouTube-канале библиотек центра Москвы представит видеозапись театрализованной читки блокадного дневника ленинградской шестиклассницы Гали Зимницкой.