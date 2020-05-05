Замдиректора ИСАА Дарья Жигульская: Эпидемия не помешает нам отметить День Победы

Студенты ИСАА всегда с особым трепетом готовятся к празднованию Великой Победы. Традиционный концерт с песнями и стихами всегда проводился в стенах альма-матер. Но в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в подготовку к этой юбилейной дате. Впервые в истории и готовиться, и проводить сам праздник приходится в виртуальном пространстве. Впрочем, онлайн-режим дает не только новый опыт, но и новые возможности. Об этом мы и поговорили с заместителем директора ИСАА Дарьей Жигульской.

Песни военных лет

- Насколько сложна организация в условиях самоизоляции?

- Нам сейчас гораздо труднее, чем обычно, потому что мы все находимся по домам. Но тем не менее мы подготовили несколько проектов, которые будут проходить онлайн. Первый - фотопроект «Галерея памяти ИСАА». Мы собираем портреты родственников - и студентов, и профессорского-преподавательского состава, - которые принимали участие в войне и тружеников тыла. Делаем симпатичные плакаты, на которых помещаем фотографию и интересную краткую справку о жизни и о военных подвигах человека. Еще один проект – это «Открытки победы». Ребята записывают свои поздравления - это песни и стихотворения на военную тематику.

- Много студентов откликнулось на такой формат?

- Да, ребят много, конечно. В серии «Открытки» у нас уже 10 очень достойных творческих выступлений. Студенты выбирают песни, которые им по душе и которые, мне кажется, очень подходят характеру каждого исполнителя. Один мальчик очень хорошо исполнил а капелла «Не для меня придет весна» - казачий романс. Другой спел под гитару жизнеутверждающую песню «И все-таки мы победили». Девочки выступают со стихотворениями от Ольги Берггольц или Мусы Джалиля – очень широкий спектр.

На всех языках Союза

- Есть ведь и проект на иностранных языках?

- Эти языки мы изучаем в нашем институте и они очень редкие. Например, таджикский, узбекский, киргизский. А ребята все родились в России, все граждане РФ, большинство - русские. И это очень трогательно, когда человек читает стихотворения, допустим, таджикского поэта, который участвовал в военных действиях. И мы сталкиваемся с тем, что некоторые произведения вообще не переводили на русский язык. А тут целым потоком, классами наши ребята переводят поэзию. Это серьезный проект! И идейная его составляющая заключается в том, чтобы показать, что это общая Победа тех народов, которые сражались против фашизма, которые некогда входили в Советский Союз. И мы хотим отдать дань памяти всем народам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы записали уже пять видео, получается очень здорово.

- Привлекаете ли Вы для этого проекта друзей из-за рубежа?

- Сейчас нам ребята-студенты сами присылают очень милые открытки из Узбекистана, Казахстана… Они тоже исполняют песни на военную тематику, читают стихи. Таким образом они шлют нам свой привет. И это тоже очень приятно и очень трогательно. Мы разместили уже песню «Ребята из Самарканда», они сделали клип и поют песню «Катюша».

- Это очень здорово!

- Да, да, да. Но у нас еще все в процессе, мы каждый день записываем какое-то новое видео, монтируем его и постепенно выкладываем на сайт нашего института, на youtube-канал. Так что мы каждый день добавляем что-то. Я думаю, какие-то видео-открытки нам пришлют наши друзья, так что будем до 9 мая постоянно обновлять наш контент. Сайт ИСАА открыт и доступен абсолютно для всех. И на Youtube у нас есть канал , где можно также посмотреть клипы.

Фотопроект «Галерея Памяти ИСАА». К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото: iaas.msu.ru

Просветительский проект

- В таком необычно режиме студенты себя ведут активнее, чем раньше?

- Активности конечно больше, потому что это не просто концерт, к которому готовятся, выбирают репертуар… Здесь можно продумать целую концепцию, найти информацию, подобрать соответствующие стихи, найти переводы, которые уже сделаны на русский язык… Довольно долго прописывали ребята сценарий, согласовывали, писали подводки режиссерские. И я думаю, что это не просто культурный, это - культурно-просветительский проект. Таким образом студенты знакомятся с культурой изучаемого региона и с историей этих стран. Кроме того, очень важно в нынешних условиях поддерживать дружественные, добрососедские отношения, помнить о том, что нас все-таки многое связывает и вперед мы можем двигаться вместе. А чтобы идти вперед, нужно оглядываться назад. Нам есть, чем гордиться в нашем прошлом. И это важно показывать современному поколению.

- Наверное, это и есть главная цель проекта?

- Конечно! Мы ждем, что ребята, которых мы воспитываем в стенах нашего института, проникнутся историей, культурой региона, который изучают. Они захотят узнать больше и научатся слышать, воспринимать другие культуры. Мне кажется это достойная миссия, которую мы выполняем.