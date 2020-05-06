Отопление в Москве начнут отключать 7 мая

Отключение отопления в столице стартует 7 мая и продлится три дня. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"По федеральным нормам решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов, - отметил Петр Бирюков. - С учетом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы".

По его словам, отключение батарей проводится поэтапно и занимает пять дней. "Специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 70 тысячах зданий, среди которых около 33 тысяч жилых домов, - сказал Петр Бирюков. - Вначале проходят отключения в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Если в ближайшие дни отопление не отключат, нужно сообщить об этом в свою управляющую компанию или МОЭК через сайт online.moek.ru, а также на круглосуточную горячую линию для потребителей - (495) 539-59-59".

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