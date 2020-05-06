2020-05-06T10:48:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 6 мая 2020: число заболевших возросло на 5858

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 6 мая 2020
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Появилась статистика на сегодняшний деньПоявилась статистика на сегодняшний деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве, по данным на 6 мая 2020 года, зарегистрировано 5858 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 10 559 в 82 регионах.

Число пациентов, которых вылечили от COVID-2019 в Москве увеличилось до 8458.

- За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 588 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8458, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве, по данным на 6 мая, в городских, федеральных и частных лабораториях уже провели 1 миллион тестирований на коронавирус. За последнюю неделю в столице количество исследований увеличилось вдвое. Выходит, что ежедневно в городе проводится более 40 000 анализов.

- Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне, - сказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве

(данные Оперативного штаба):

1 мая – 57 300,

2 мая – 62 658,

3 мая – 68 606,

4 мая – 74 401,

5 мая – 80 115,

6 мая – 85 973.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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