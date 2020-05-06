Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 6 мая 2020: число заболевших возросло на 5858
В Москве, по данным на 6 мая 2020 года, зарегистрировано 5858 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 10 559 в 82 регионах.
Число пациентов, которых вылечили от COVID-2019 в Москве увеличилось до 8458.
- За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 588 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8458, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве, по данным на 6 мая, в городских, федеральных и частных лабораториях уже провели 1 миллион тестирований на коронавирус. За последнюю неделю в столице количество исследований увеличилось вдвое. Выходит, что ежедневно в городе проводится более 40 000 анализов.
- Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне, - сказали в Департаменте здравоохранения Москвы.
Цифры
Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве
(данные Оперативного штаба):
1 мая – 57 300,
2 мая – 62 658,
3 мая – 68 606,
4 мая – 74 401,
5 мая – 80 115,
6 мая – 85 973.
Росгвардейцы с воздуха следят за соблюдением самоизоляции в Москве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учёные назвали два фактора, при которых может начаться вторая волна эпидемии коронавируса в России
По словам аналитиков, с большой долей вероятности ее можно ждать уже в ближайшие месяцы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»