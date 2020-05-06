Откровения волонтера о работе с больными коронавирусом: «Собрать таблетки пациентам, могу и капельницу сама поставить»

Для борьбы с коронавирусом в столице были привлечены волонтеры. Они не только помогают доставить продукты дедушкам и бабушкам домой, выгулять их питомцев или вынести мусор. Некоторые решили помогать в больницах. Студентка медицинского университета Юлия Савельева попала в больницу №52 и трудится там уже больше месяца. О зарплате пока не думает, больше ее беспокоит здоровье пациентов.

- У меня есть трудовой договор и мне должны выплатить зарплату. Пока она еще не пришла, должна прийти. Есть бонусы – крема для рук из лимитированной коллекции всем медсестрам и врачам раздали по тюбику. Он хорошо питает руки и ногти, нам это сейчас особенно важно, потому что мы работаем сутки в перчатках, а еще постоянно обрабатываем руки антисептиками. Уже после первого дежурства у меня был контактный дерматит, руки сохнут нереально, чешутся, краснеют, - рассказала Юлия Савельева в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

По словам девушки, врачам и волонтерам предоставили бесплатное питание, поставляют завтраки, обеды и ужины. Юлия Савельева решила жить в отеле, чтобы избежать контакта с родственниками и не заразить их, если вдруг у нее самой обнаружится коронавирус. Проживание в отеле бесплатно, а также завтраки и ужины.

Слухи о том, что врачам не хватает средств защиты, Юлия опровергает. Сама она видит, что всем хватает средств защиты. Она имеет возможность каждое утро приходить на работу и получить новый хирургический костюм, одноразовую шапочку, респиратор, очки, комбинезон, перчатки, бахилы.

- Выполняю все обязанности постовой медицинской сестры. Много обязанностей, в их числе работа с документами и пациентами. Перепроверяю листы назначений, чтобы они попали в процедурный кабинет. Также собирают пациентам таблетки в специальные коробочки. Вклеиваю анализы в карточки. Отправляю людей на КТ. Всем, чем нужно помочь, тем и помогаю. Могу даже капельницу поставить сама, чтобы снять нагрузку с других специалистов, - говорит Юлия Савельева.

Работать приходится сутками. Смена волонтера начинается в 8 утра. Нужно пройти через санпропускник, переодеться.

- Принимаю пост. Четыре раза в день нужно проверить уровень сахара в крови у пациентов, кому-то температуру померять дважды в день, собрать таблетки на вечер и на утро. А также принять новых пациентов или тех, которые перевелись из других отделений – на них нужно оформить карту. Вот так и проходит день, - рассказывает Юлия Савельева.