В Москве неизвестный ударил ножом прохожего ради телефона и 6500 рублей

В столице карантин, а двое мужчин начали конфликт прямо на улице Шоссейной. Слово за слово, началась драка. У одного из них был нож. Мужчина ударил другого в грудную клетку и бедро, забрал мобильный телефон и из кармана 6500 рублей. Но через сутки нападающего задержали. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в ГУ МВД по Москве.

- В службу полиции 4 мая около 20.30 поступило сообщение о нападении на 33-летнего мужчину на улице Шоссейной. Звонок поступил с улицы Гурьянова, дом 2. Прибывшие полицейские увидели мужчину с ножевыми ранениями, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

По словам пострадавшего, неизвестный ему мужчина нанес ножом несколько ударов в область груди и бедра. Когда он упал на землю, то из карманов забрал мобильный телефон и 6500 рублей. В настоящее время мужчина находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

- Общий материальный ущерб составил около 13 500 рублей, - уточнили в полиции.

На следующий день сотрудникам полиции удалось задержать на улице Гурьянова неработающего 36-летнего москвича. Уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

- В настоящее время подозреваемому выбрана мера пресечения, он арестован. Расследование по данному уголовному делу продолжается, - рассказали в ГУ МВД по Москве.