Завод «Башни ВРС» выделил более 1 млн рублей больницам и поликлиникам Таганрога

Таганрогский завод по производству башен ветроустановок «Башни ВРС» (совместное предприятие испанской Windar Renovables S. L., «Роснано» и «Северстали») передал средства индивидуальной защиты и антисептики для врачей медицинских учреждений города, сообщает «Роснано». Предприятие ветроэнергетики выделило более 1 млн рублей на закупку лицевых экранов, защитных очков, комбинезонов, медицинских перчаток, респираторов и антисептиков. Благотворительная помощь предоставлена для защиты находящегося в зоне риска медицинского персонала поликлиник №1, 2, 3 и 7-й городской больнице Таганрога.

«Это наш первый транш благотворительной помощи, - пояснил генеральный директор компании «Башни ВРС» Петр Спиридонов. - Мы находимся в постоянном контакте с администрацией Таганрога по вопросу оказания поддержки медучреждениям города. Пандемия коронавируса - это общий вызов и только совместными усилиями мы сможем его преодолеть».

«Медики сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, - напомнил руководитель инвестиционного дивизиона УК «РОСНАНО» Алишер Каланов. - Поэтому наши предприятия ветроэнергетического кластера помогают врачам обеспечить здоровье и безопасность в этот сложный период. Это меньшее, что может сделать социально ответственный бизнес».

В числе акционеров завода – компания Windar родом из Испании, одной из наиболее пострадавших стран от пандемии. «Распространение коронавирусной инфекции не знает границ, - убежден генеральный директор Windar Renovables S.L. Хусто Аседо. - Мы видим, как тяжело работать врачам в Испании, где огромное число заболевших, сейчас Россия входит в острую фазу пандемии. Считаем своим долгом помочь медикам в Таганроге, где находится наше российское производство и трудятся больше сотни местных сотрудников».

«Сложившаяся ситуация ярко показала, что в современном, высокотехнологичном мире по-прежнему наибольшей ценностью является забота друг о друге. И мы, представители бизнеса, обязаны оказать поддержку медицинскому персоналу, который рискует своей собственной жизнью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - отметил директор по работе с энергетическими компаниями, «Северсталь» Дмитрий Горошков

Ранее, 9 апреля еще одна портфельная компания Роснано - предприятие по производству лопастей для ветроэнергетических установок «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» - безвозмездно передала медикам Перинатального центра (ГУЗ «Городская клиническая больница №1») Ульяновска средства индивидуальной защиты из своих резервов.

Завод «Башни ВРС» был запущен 12 декабря 2018 года. Он стал первым в России производителем этого оборудования в рамках государственной программы развития возобновляемой энергетики и создания нового сектора высокотехнологичного энергомашиностроения.