Сотрудник московского банка: «Обоняние пропадало, победил коронавирус чаем с лимоном»

Коронавирус проявляется у всех по-разному: кому-то требуется лечение в больнице, кому-то достаточно побыть дома 14 дней. А 30-летний москвич Николай Смирнов узнал, что болел коронавирусом только, когда выздоровел.

Заразилась вся семья

Парень сдал тест на антитела на коронавирус, и он оказался положительным (с G-иммуноглобулинами).

- Что это значит? Что я, скорее всего, переболел коронавирусом. Я думаю, это было в середине апреля. Если это был коронавирус, то у меня он был в очень легкой форме: один день температура 37,5 градусов, два дня легкого кашля и пара-тройка дней насморка. Единственное, что могло намекнуть что это не просто сквозняк — отсутствие обоняния. Я не чувствовал запахов около двух недель, но сначала не придал этому значения, - рассказывает Николай Смирнов.

В начале марта у Николая был гайморит, и тогда он тоже потерял обоняние на несколько дней. Но особого внимания не придал. Лишь когда стал читать в СМИ, что полная потеря вкусов и запахов — один из сигналов о COVID-19, то стал задумываться, почему тогда при простуде у него не было обоняния.

- Ты понял, где ты заразился и как лечился? – спрашиваю.

- По всей видимости, меня заразили в семье. У нас у всех была легкая форма. Инфекцию, по всей видимости, принес с работы папа. Но даже у него был просто насморк, температура дня три. Мы даже и не думали, что у нас был коронавирус. Я просто выпил один пакетик горячего напитка «Терафлю», когда была температура, и чай с лимоном – так и вылечился. Я думал, что лечил обычную простуду, а оказалось, что коронавирус победил.

- Сейчас уже опасность миновала?

- Скорее да, чем нет. Тест не выявил у меня M-иммуноглобулина, а это значит, что организм уже не борется с заразой, а просто имеет к ней иммунитет. Теоретически я могу выступать переносчиком, но мой организм, по идее, уже умеет бороться с вирусом и знает, как его уничтожить, так что переносить его я не должен.

В вирусологической лаборатории ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ты уверен, что это был коронавирус?

- В клинике дают гарантию в 98% на точность этого теста. Производитель дает - 95%. Мой друг – он врач - сказал, что у них 30% ложноположительных результатов. Единственное, что в моем случае может сигнализировать о том, что это был именно COVID-19 — это отсутствие обоняния. И тот же мой друг согласился, что это, скорее всего, был именно он. Я сдавал корейский тест за 5900 рублей, через 15 минут был готов ответ. Теперь для уверенности хочу сдать еще одни тест – китайский. Если и этот тест окажется положительным, то я буду сдавать плазму, чтобы помочь вылечиться другим.

Вирус может убить вашего соседа

Самое удивительное, что Николай Смирнов и его члены семьи не вызывали врачей на дом. И даже, когда у самого Николая подтвердили наличие антител, то ему не советовали проверить легкие, печень, на которые обычно бывают осложнения после коронавируса. Смирнов не знает, заболеет ли он снова?

- Пока непонятно. В клинике мне сказали, что подтвержденных случаев повторного заражения нет. Другие источники говорят, что они есть, но их мало. Как бы то ни было, пока ответ такой: скорее нет, чем да. Но если вирус мутирует, то есть вероятность, что мой свежеприобретённый иммунитет с ним не справится, - говорит Николай Смирнов.

- Как я себя чувствуешь сейчас и собираешься ли какие-то меры принять? – спрашиваю.

- Чувствую себя отлично. Скорее всего, я вылечился от вируса полностью, так как нет никаких отягощающих симптомов. Но точно этого утверждать, конечно, не могу. Хотя отсутствие положительного анализа на M-иммуноглобулин может свидетельствовать именно об этом. Поэтому я еще и успокоился ментально.

- Осознал, что коронавирус – не шутки?

- Одно могу сказать точно: «Сидите дома». То, что вы перенесли как легкое ОРВИ и залечили кружкой «Терафлю» может убить вашего соседа, родственника или друга. Вы можете даже не догадываться о том, что являетесь носителем вируса. Соблюдайте меры предосторожности. Я хоть и не знал, что у меня за болезнь, но выходил из дома только в маске-респираторе и в перчатках. Я постоянно все обрабатывал спиртом. Я ни к кому не подходил и уж тем более ни с кем не контактировал. До конца этой недели, я точно продолжу отсиживаться дома.