Переболевшим коронавирусом донорам в Москве оплатят такси

Переливание донорской плазмы на сегодня считается одним из самых эффективных методов лечения коронавирусной инфекции. У большинства переболевших COVID-2019 появляются антитела к вирусу. Поэтому перенесших болезнь призывают стать донорами. В Москве стартовала акция «Хочупомочь»: доехать до пункта сдачи крови и обратно домой на такси можно будет бесплатно.

— Сервис стал возможен благодаря участию «Яндекс». Мы благодарны москвичам, которые откликаются на наш призыв сдать кровь и стать донорами плазмы для пациентов с коронавирусом. На специальную горячую линию для доноров поступило уже порядка 4000 звонков, 270 человек уже стали донорами и еще более 650 готовы ими стать после прохождения проверки, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы сдать плазму, переболевшие записываются по специальному номеру горячей линии. Если донора готовы принять, то ему на виртуальный счет в приложении агрегатора такси начисляют 1000 рублей. Этого должно хватить на поездку до службы крови и обратно домой.

НА ЗАМЕТКУ

Как сдать плазму переболевшим COVID-19

Позвонить на горячую линию (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00. В колл-центре проверят, действительно ли пациент переболел. Донором может человек от 18 до 55 лет без хронических и венерических заболеваний. За донацию полагается выплата от 1250 до 5000 рублей в зависимости от объема забранной плазмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вставайте с диванов, сдавайте плазму!»: супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров

Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры (подробности)