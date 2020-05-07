За что только не штрафовали московские камеры машины, которые едут на эвакуаторе: превышение скорости было, проезд на красный сигнал светофора тоже был. Но это что-то новенькое! На днях житель столицы получил письмо счастья за то, что его "Лада" ехала по ТТК на эвакуаторе без цифрового пропуска. Точнее, просто ехала без цифрового пропуска, эвакуатор приборы просто не заметили. Штраф получил прежний владелец авто.

- Мужик купил машину, сданную мною в трейд-ин. Ему сказали, что теперь нельзя ехать самому, надо везти на эвакуаторе. Сейчас реально нельзя ехать на купленной машине из магазина до ГИБДД. Мужик вызвал эвакуатор и повез. Камера засняла автомобиль на эвакуаторе сзади, различила на ней номер и послала мне, как последнему зарегистрированному владельцу, штраф, поскольку на эти номера не было коронавирусного пропуска, а машина таки ехала по дороге, - рассказал владелец нелепого штрафа.

Москвич получил штраф за езду без цифрового пропуска на эвакуаторе

Оплачивать 5000 рублей москвич не собирается. Мужчина уже обжаловал штраф на портале Автокод. Тем временем авторы постановления МАДИ (Московская автодорожная инспекция) ситуацию не комментируют.

Напомним, с 15 апреля для передвижения по Москве на любом виде транспорта необходим цифровой пропуск. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В тексте указа ничего не сказано по необходимость наличия QR-кода для перевозки машины на эвакуаторе. Этот штраф легко обжаловать. Если не отменят добровольно, автовладелец может обратиться в суд, - посоветовал автоюрист Владимир Романов.

Напомним, обжаловать штрафы за езду без цифрового пропуска можно онлайн.

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