Горячую воду в Москве не отключат до 1 июля

Отключение горячей воды в столице не планируется до 1 июля. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

- Я принял решение, что отключение горячей воды до 1 июля не будет. Пока люди находятся на самоизоляции в квартирах, это не дело, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города сказал, что тем не менее подготовку жилищного фонда к зиме все равно нужно будет проводить, поэтому плановые работы просто проведут позже.

А вот такие плановые работы, как ремонт домов, крыш, лифтов должны быть отменены. Сергей Собянин сказал, что если подрядные организации начали плановую покраску подъезда, то это нарушение.

- Они нарушают, не должны ничего ремонтировать и красить, поэтому если такие случаи есть, то звоните в жилищную инспекцию, в управу района и такие случаи будут пресекаться. Ни капитального, ни текущего ремонта в подъездах проводиться не должно. Мы это запретили, - сказал Сергей Собянин.