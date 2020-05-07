Собянин посетил временный коронавирусный госпиталь на ВДНХ: открытие состоится 15 мая

В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне. Сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано. В это же время в столице создаются пять временных госпиталей для долечивания пациентов, один из таких на ВДНХ 7 мая посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Создание временного коронавирусного госпиталя на ВДНХ было начато 28 апреля.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это полноценный госпиталь с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и с соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, в которых есть значительный опыт работы с этой сфере, - рассказал Сергей Собянин.

Чтобы открыть госпиталь 15 мая, сейчас на объекте работает 1 850 человек и 220 единиц техники.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Создание временного коронавирусного госпиталя на ВДНХ было начато 28 апреля. Был выбран павильон № 75, площадь которого 53 000 квадратных метров. В нем создается 1 779 коек, включая 72 противошоковые койки. В корпусе сейчас устанавливаются душевые кабины, санузлы и умывальники. С помощью санпропускника (шлюза, препятствующего распространению инфекции), госпиталь будет разделен на «чистые» и «грязные» зоны. Здесь построили собственные две кислородные станции, газовую котельную, полностью подвели коммуникации, достраивают ангар для мойки машин скорой помощи. Чтобы открыть госпиталь 15 мая, сейчас на объекте работает 1 850 человек и 220 единиц техники.

Был выбран павильон № 75, площадь которого 53 000 квадратных метров. В нем создается 1 779 коек, включая 72 противошоковые койки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Для исследования биологического материала будет развернута временная лаборатория мощностью около 1500 проб в сутки, - рассказали в мэрии Москвы.

В корпусе сейчас устанавливаются душевые кабины, санузлы и умывальники.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В госпитале (при максимально загрузке) будут работать до 160 врачей, 350 сотрудников среднего и 322 сотрудника младшего медицинского персонала.

В госпитале (при максимально загрузке) будут работать до 160 врачей, 350 сотрудников среднего и 322 сотрудника младшего медицинского персонала.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Одновременно открывая какие-то производства или делая какие-то послабления, мы понимаем, что мы можем получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализации. Поэтому мы должны гарантировать москвичам обеспечение медицинской помощи при заболевании коронавирусом. В этих целях создаются резервные медицинские центры, как здесь на ВДНХ, - сказал Сергей Собянин.

Пройти лечение в таких госпиталях также смогут пациенты с легкой формой коронавируса, которые не могут лечиться в домашних условиях.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Временные госпитали для приема больных с коронавирусной инфекцией будут развернуты на ВДНХ, в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское» и АТЦ «Москва» на Каширском шоссе. В них будет порядка 10 тысяч коек для долечивания пациентов, которые уже идут на поправку. Пройти лечение в таких госпиталях также смогут пациенты с легкой формой коронавируса, которые не могут лечиться в домашних условиях.

Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, в которых есть значительный опыт работы с этой сфереФото: Михаил ФРОЛОВ

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