В Москве от коронавируса скончалась главврач поликлиники

7 мая в Москве скончалась Юлия Сергеева. Она была главврачом поликлиники №180. Причиной смерти стал коронавирус. Информацию подтвердили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Юлию Борисовну госпитализировали в начале апреля. Она лежала в ГКБ №52 — одной из крупнейших московских больницу, переоборудованных для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

— С первого дня болезни врачи боролись за ее жизнь. Более месяца, 43 дня, она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО (насыщает кровь кислородом — прим.ред.). Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью, и спасти Юлию Борисовну не удалось, — рассказали в пресс-службе московского Депздрава.

Юлия Сергеева работала врачом более 30 лет. Последние четыре года она возглавляла крупную поликлинику №180 в Митино. В начале апреля больницу закрывали на две недели для дезинфекции из-за того, что в ней побывал ковид-положительный пациент.