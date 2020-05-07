2020-05-07T17:59:33+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Москве в 2020 году по районам: коммунальщики начнут работу с 1 июля

В 2020 году график отключения горячей воды в Москве по районам изменится
Андрей АБРАМОВ
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В 2020 году график отключения горячей воды в Москве по районам изменитсяВ 2020 году график отключения горячей воды в Москве по районам изменитсяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Коронавирус задел все важные сферы жизни в большом городе. График отключения горячей воды в Москве в 2020 году по районам изменится. Этим летом работы начнут с отсрочкой. Плановые отключения не будут проводиться до 1 июля. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

— Пока люди дома, лучше этого не делать. Хотя, конечно, мы понимаем, что нельзя остановить подготовку к зиме жилого фонда. Новые дома, где хорошие системы, могут вообще не делать опрессовку. Проведем эти работы в домах, которые находятся в не очень хорошем состоянии и требуют повышенного внимания, — сказал мэр столицы.

Точный график отключения горячей воды в Москве в 2020 году по районам пока не опубликован. Однако известно, что закончить их планируют до 30 августа в большинстве территорий. То есть все работы этим летом предстоит провести за два месяца. За это время пройдут гидравлические испытания на 16 400 км сетей. Горячую воду в домах москвичей обещают отключать не более, чем на 10 дней.

Раньше всего к сезону должны подготовить школы, садики и больницы — срок коммунальщикам мэр дал до 1 сентября. Коммуникации в жилых домах и прочих здания должны проверить до 15 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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