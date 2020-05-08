Андрей Воробьёв: Задача - найти койку для каждого, кому она необходима

В разгар эпидемии в Подмосковье под больных коронавирусом переоборудовали десятки больниц и корпусов. Однако число госпитализированных продолжает увеличиваться, нужны новые площади. Поэтому инфекционный центр оборудовали даже в крупнейшем российском выставочном комплексе «Крокус Экспо» - это временный стационар Красногорской горбольницы № 1.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва палаты для приема пациентов с COVID-2019 в «Крокус Экспо» начали готовить 29 апреля - бизнес пошел навстречу, предоставив помещения. И вот всего за неделю внутри павильонов возвели самую современную больницу. Здесь не только оборудованные палаты, но и помещения для реанимации, блоки для питания, кабинеты врачей, проложены автономные системы вентиляции и кондиционирование. В каждом реанимационном боксе есть душ и туалет.

В стационаре созданы все условия для скорейшего выздоровления. Фото: Антон Чернов.

Андрей Воробьёв вчера проверил готовность центра к приему больных.

- У нас до сих пор высокий уровень госпитализации, - отметил губернатор. - Ключевая задача - справиться, найти койки для каждого, кому они необходимы. Здесь в «Крокусе» мы при федеральной поддержке буквально за несколько дней собрали полноценный госпиталь. Спасибо президенту ГК Crocus Group Аразу Агаларову - вся организационная часть была на нем.

В стационаре больше 1000 коек, ко всем подведен кислород. При этом 120 из их общего числа - реанимационные, с аппаратами искусственной вентиляции легких.

В стационаре созданы все условия для скорейшего выздоровления. Фото: Антон Чернов.

Для больных уже доставляют все необходимое медоборудование: аппараты УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, два кабинета КТ.

Ряды врачей временного инфекционного центра пополнят и молодые медики - с ними пообщался Андрей Воробьёв.

- То, что сейчас бесценно, - это врачи, - отметил губернатор. - Я разговаривал с молодыми врачами, часть из которых мои земляки, что очень приятно, которые приезжают к нам, помогают, спасают жизни, работают в очень напряженном графике. Мы приглашаем врачей (из других регионов. - Авт.), там, где они свободны, конечно. И я рад, что медики откликаются.

Врач Дмитрий Кононов как раз один их тех, кто приехал издалека - из Сибири.

- У нас в Красноярске работа тоже есть, но все-таки здесь, в столичном регионе, находится очаг заболеваемости. Приезд был моим желанием, потому что мы большая одна страна и мы должны друг другу помогать.

Главврач Красногорской горбольницы № 1 Константин Соболев рассказал журналистам:

- Губернатором поставлена задача - открыть стационар 12 мая. Мы будем очень стараться. Объем работ большой, все делаем поэтапно. К сожалению, состояние пациентов с двусторонней пневмонией может быстро ухудшаться. Наличие кислорода дает возможность принимать здесь и более тяжелых больных.

Врач призвал жителей Подмосковья быть более внимательными к своему здоровья и здоровью окружающих: «Еще раз хочу отметить - решение о ношении масок, принятое в регионе, - просто необходимость. Эта мера уже доказала свою эффективность во всем мире».

А работать в подмосковных больницах приезжают молодые специалисты из других регионов. Фото: Антон Чернов.

Врач-хирург Илья Бутырский сейчас переквалифицируется в инфекциониста. «Каждый день мы проходим обучение, в том числе учимся надевать СИЗы, это тоже нужно делать правильно. Условия для нас, медиков, в Подмосковье создали замечательные. У меня в Красноярске осталась семья, но мы приняли решение приехать сюда и помогать. Все вместе мы, конечно, обязательно справимся».

Напомним, что подобный госпиталь открывается и в выставочных павильонах парка «Патриот» - он рассчитан на 1500 коек.

ВАЖНО

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Александровна Руженцова.

- С 12-го числа ношение маски по поручению губернатора станет обязательным. Как вы оцениваете принимаемые меры?

- Я считаю, это абсолютно правильное решение, очень большое количество заболевших, очень большое количество бессимптомных носителей, то есть инфицированных, но в настоящий момент не проявляющих никакую симптоматику. Конечно, возможность заражения очень высока. И даже на улице.

В магазинах, несмотря на дистанцию, в торговых центрах, в аптеках - наибольший риск заражения, потому что все выделения, капли, аэрозоли могут сохраняться в течение достаточно долгого времени.

И на лестничной площадке, и в лифте, и дальше, когда мы выходим из здания, нас может ожидать то же самое. Маска предохраняет нас от заражения, и если человек сам является носителем инфекции, то маска, конечно, будет, безусловно, препятствием для распространения.

- Как правильно носить маску?

- Мы хорошо знаем, что она действует не более 2 - 3 часов, а иногда и меньше 2 - это зависит от влажности. То есть когда маска стала влажной, ее нужно поменять. Одноразовые маски, конечно, использовать можно только один раз. Многоразовую допустимо стирать и обязательно проглаживать горячим утюгом.