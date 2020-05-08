Карантин в коммуналке: женщина кружкой сломала соседу челюсть за место в очереди на стирку

И без того непростые отношения с соседями из-за постоянного пребывания дома в период затянувшейся самоизоляции могут обостриться до предела и иметь нешуточные последствия. Так и произошло в одном из домов на улице Пионерской в Одинцове. Коммунальная квартира - место для сохранения душевного равновесия достаточно сложное, в таких условиях нужно наладить взаимопонимание с теми, кто живет рядом и бережно относиться к пространству каждого. А что если с соседями общий язык найти не удаётся, а уйти из дома, чтобы восстановить нервные клетки, тоже нельзя? В таком случае на общей территории может вспыхнуть настоящая война, а причиной разборок может стать любая мелочь.

- В Одинцовскую ЦРБ обратился 43-летний мужчина по имени Нурслан с побоями. У него были диагностированы ушибленная рана подбородка, перелом моста нижней челюсти, ушиб правого лучезапястного сустава. В больнице ему оказана помощь, после чего пациент был отпущен домой, - сообщил источник kp.ru.

Мужчина рассказал, что челюсть ему сломала соседка, а орудием в её руках стала керамическая кружка, которой женщина избила его в коридоре. Врачи сообщили о этом в полицию. Оказалось, что война между соседями в коммуналке на Пионерской идёт уже не первый год, но в последнее время бои становятся всё ожесточённее.

Мы взяли только часть видео, присланных в редакцию участниками этих событий, подобных кадров могло бы хватить на небольшой фильм.

- Первоначальной причиной происходящего стало то, что соседке не нравится, что мы здесь живём, нам эта комната досталась по соц. найму, другого жилья у нас нет. Но каждый день находятся новые причины для ссор. Всё это происходит на глазах детей. В этот раз она набросилась из-за белья в стиральной машине, муж пошёл его доставать, соседке что-то не понравилось, в руках у неё была кружка, - говорит супруга пострадавшего.

Хочется надеяться, что интерес полиции к накалённым отношениям между соседями этой коммуналки умерит их пыл, и они смогут спокойно дожить хотя бы до конца карантина.