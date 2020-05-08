"Шарахались, как от прокаженных, а потом стуканули": в Тульской области за нарушение самоизоляции оштрафовали супругов из Москвы

Самоизолироваться, так в деревне: решили супруги из Москвы и махнули к родственникам в соседнюю Тульскую область. Успели еще до введения цифровых пропусков, которые с 30 апреля проверяют на границе (есть в нашей стране теперь и такие) Московской и Тульской областей. Поселились в одной из деревень в Суворовской районе региона: свежий воздух, тишина… Но понравилось это не всем.

- Местные жители от нас шарахались, как от прокаженных. Проходили мимо дома и просто пальцем показывали: мол, смотрите заразные москвичи приехали, - рассказал «КП» жительница столицы Ольга (она просила не называть ее фамилию). – Дошло до того что мы с мужем даже в магазин сельский боялись ходить. Один из местных мужиков, когда я зашла за булкой и молоком, сказал, что хату сожжет, если мы хоть раз чихнем.

Он или кто-то другой, в итоге сдал москвичей полиции.

- Приехал дядечки в форме и масках и стали вопросы задавать. Мы все рассказали честно: когда заехали и с какой целью. Они составили протокол и заявили, что нужно было на какую-то «горячую линию» звонить, - рассказала Ольга.

Что за «горячая линия», москвичам рассказали уже в суде. На днях Суворовский районный суд оштрафовал супругов на три тысячи рублей каждого.

- Суд рассмотрел административные дела по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». О своем прибытии в Тульскую область и месте постоянного пребывания они должны были немедленно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 200-71-02. Однако супруги этого не сделали, - сообщили «КП» в районном суде.

Москвичи уверяли, что про тульские правила карантина ничего не знали. Но этот аргумент не помог. После суда супруги решили все-таки вернуться в столицу. Кстати, в неприятную ситуацию в Тульской области попали далеко не одни они. Врач их Чеховского района, Московской области, которая оправилась в Тульскую область на свою дачу, угодила на карантин в местный детский лагерь.

ВАЖНО

Что нужно знать москвичам, которое выезжают в Тульскую область?

С 17 апреля все приезжающие в регион должны сообщить информацию о себе по телефону горячей линии Губернатора 8-800-200-71-02. Для удобства жителей была сделана электронная форма — covid.tularegion.ru/instruction.

С 30 апреля для въезда в регион нужен цифровой пропуск. Жители Москвы, приезжающие в регион, а также проезжающие транзитом через Тульскую область, могут оформить его на сайте propusk.gosuslugi.ru и через мобильное приложение «Госуслуги Стоп Коронавирус».

До 11 мая в Тульской области рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания в общественных местах, в помещениях общего пользования, на улицах, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях региона.

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