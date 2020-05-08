«Такие случаи, к сожалению, ежедневные»: Московские власти продолжат аннулировать пропуска, которые оформляют больные коронавирусом

Департамент информационных технологий Москвы ежедневно аннулирует цифровые пропуска, которые пытаются завести через сайт nedoma.mos.ru горожане, зараженные коронавирусом. Напомним, большая часть людей с подтвержденным COVID-2019 болеют в легкой форме и лечатся в домашних условиях - под наблюдением телемедицины. Они могут являться переносчиками новой инфекции, поэтому им предписано соблюдать режим самоизоляции и не покидать своего дома до получения отрицательных тестов на коронавирус.

Однако некоторые из таких пациентов пытаются оформить для себя пропуск.

«Такие случаи, к сожалению, ежедневные, - рассказал журналистам ТАСС руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Мы такие пропуска аннулировали и будем аннулировать. Я хотел бы обратиться к этим людям: если они получили постановление санитарного врача, подписали согласие, что находятся дома на карантине, то им нужно не выходить на улицу и не разносить эту болезнь».

Ранее стало известно, что все цифровые пропуска для поездок на работу, продленные до 12 мая, автоматически будут пролонгированы до 31 мая.