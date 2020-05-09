2020-05-09T11:35:43+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число пациентов

За последние 24 часа домой отправились 2520 пациентов
Павел КЛОКОВ
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За прошедшие сутки (на момент 10.50 9 мая) столичные врачи вылечили от инфекции более 12 тысяч человек.За прошедшие сутки (на момент 10.50 9 мая) столичные врачи вылечили от инфекции более 12 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новое сообщение от Оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. За прошедшие сутки (на момент 10.50 9 мая) столичные врачи вылечили от инфекции более 12 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Если говорить о прошедших сутках, то мы имеем рекордное количество выздоровевших, - заявила вице-мэр. - 2520 пациентов.

Это в два раза больше, чем за предыдущие 24 часа (было 1032 пациента за сутки).

Напомним, ранее сообщалось, что более 80 процентов инфицированных - мужчины и женщины до 65 лет. Рост количества зараженных власти объяснили тем, что в Москве стали делать значительно больше тестов. При этом у половины пациентов не было никаких симптомов, даже температуры.

Общее число успешно переболевших COVID-2019 горожан превысило 12,7 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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