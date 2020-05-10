Возвращение Москвы к нормальной жизни только начинается

Ситуация с коронавирусом в Москве пока остаётся непростой. Но город уже делает первый осторожный шаг к возвращению нормальной жизни. Вновь начинают работать предприятия и стройки.

«Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни, - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей. Начиная с 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов».

ВЫЙТИ НА РАБОТУ МОЖНО

Новых случаев заражения в столице все ещё много. Однако, как отмечают в оперштабе, это связано не с реальным разрастанием инфекции, а с тем, что в городе развёрнуто масштабное тестирование. На сегодня сделан уже миллион анализов на коронавирус. То есть ситуация под контролем. Это даёт положительные результаты - госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией не становится больше последние две недели. Поэтому сейчас можно постепенно начинать ослабления действующих ограничений. Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил регионам составить планы по выходу из режима вынужденных ограничений. Президент потребовал действовать предельно аккуратно, исходя из реальной эпидемиологической ситуации.

Коронавирус сегодня ощутимо ударил по бизнесу и промышленности. Многим предприятиям и сотрудникам пришлось временно остановиться. Столичные власти действуют последовательно. Ситуация с инфекцией стабилизировалась. Теперь самое время разрешить работу всем промкомпаниям, а не только некоторым из них, как сейчас. Это позволит полумиллиону москвичей выйти на свои места.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАНОВО ЗАПУСТЯТ ЭКОНОМИКУ

Начало возвращения Москвы к привычной жизни важно не только для столицы. Благодаря заказам московских предприятий по всей стране создано около 3,5 миллиона рабочих мест. Речь идет о машиностроительных предприятиях, компаниях строительной отрасли и других сфер. Очень важно, чтобы люди не теряли источник дохода, а экономика столицы и других регионов могла как можно быстрее восстановиться.

На первом этапе ослабления ограничений предприятия начинают оживать постепенно. Толчок для мультипликативного эффекта может дать именно возобновление промышленного производства и инвестиций в инфраструктуру. Это заново запустит тысячи производственных цепочек. В них связаны между собой производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей.

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ

Работа промышленности начинается сегодня с максимальной осторожностью. На рабочие места смогут вернуться только те сотрудники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. На предприятиях и стройплощадках должны жестко следить за санитарно-эпидемиологическим режимом. К примеру, все промышленные компании обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10 процентов работников, а с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней. Кроме того, в тех организациях, где социальную дистанцию между стационарными рабочими местами обеспечить нельзя, должны быть установлены разделительные перегородки. Санитарные правила проще соблюдать в замкнутых рабочих пространствах, например, в цехах. Сотрудники там не общаются напрямую с потребителями, как в салонах красоты или ресторанах.

Всем, кто может работать в дистанционном режиме, по-прежнему следует оставаться дома. Тем не менее, в метро и наземке поедет больше горожан, и всем им надо оградить себя от опасной инфекции. Самый простой способ сократить риск заражения при возросшем потоке работающих - маски и перчатки. Москвичи обязаны носить их с 12 мая в магазинах, при поездках на любом общественном транспорте и в такси. Такой же масочный режим уже действует во многих странах, в которых началось возвращение к прежней жизни. К примеру, маски в публичных местах обязали носить жителей Кореи, Германии, Таиланда и эта мера им реально помогает.

Решение о возобновлении работы московской промышленности даёт надежду на то, что за этим начальным шагом к нормальной жизни скоро последуют и следующие ослабления режима повышенной готовности. Важно понимать, что это случится быстро, если самое начало выхода из вынужденных ограничений пройдёт спокойно и успешно. Жителям главное не сорваться. Всем нужно строго соблюдать действующие правила, носить маски, продолжать самоизоляцию, беречь и заботиться друг о друге. Тогда будет больше возможностей наладить нормальную городскую жизнь даже в условиях длительных ограничений.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Подробнее о профилактике коронавируса и борьбе с инфекцией можно узнать по телефону горячей линии правительства Москвы - (495) 870-45-09 (ежедневно с 8.00 до 21.00), а также в спецпроекте на сайте мэра столицы.