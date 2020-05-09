2020-05-09T23:14:47+03:00
Происшествия

Вице-мэр Анастасия Ракова: «Пожар в больнице №50 потушен, пациенты эвакуированы в другие корпуса и медучреждения»

К сожалению, один из инфицированных погиб [видео]
Павел КЛОКОВ
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Вице-мэр Анастасия Ракова. Фото: Петр Ковалев/ТАССВице-мэр Анастасия Ракова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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«КП» уже писала, что вечером 9 мая на улице Вучетича загорелось шестиэтажное здание городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого № 50.

- Возгорание произошло в одном из помещений на первом этаже, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. - Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы. В течение тридцати минут эвакуировали всех пациентов - 295 человек. Пожар полностью ликвидирован.

Увы, но не обошлось без жертв. Одна пациентка погибла. Других пострадавших нет. По словам Раковой, всех пациентов разместили в других корпусах больницы. Либо частично перевели в другие стационары.

Спасатели работают на месте пожара в больнице для пациентов с коронавирусом.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 20.30. В ведомстве подтвердили информацию - пожар случился на улице Вучетича, дом 21. Это шестиэатжное лечебное здание. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Напомним, городскую клиническую больницу №50 открыли в 1955 году. В ней сейчас несколько корпусов, в том числе с терапевтическими отделениями, травматологическими, неврологическими, ЛОР, гинекологией и другими. В состав многопрофильного лечебного учреждения входит также консультативно-диагностический центр. В условиях пандемии несколько корпусов перепрофилировали под лечение коронавирусных больных.

Пожар вспыхнул в Москве в больнице для больных коронавирусом.

Один человек погиб во время пожара в «коронавирусной» больнице в Москве.

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Шестиэтажное здание городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого № 50 загорелось вечером 9 мая. В нем, по некоторым данным, проходят сейчас лечение пациенты с COVID-19. Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 20.30. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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