Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 10 мая 2020: 5551 человек заболел за сутки
Опубликованы данные по новым случаям заражения коронавирусом в Москве на 10 мая 2020 года
Оперштаб опубликовал актуальные данные по коронавирусуФото: REUTERS
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В Москве за последние сутки выявили ещё 5551 пациент с подтвержденным коронавирусом. Учитывая новые случаи заражения на 10 мая 2020 года, в городе заболели всего 109740 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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