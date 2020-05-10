2020-05-10T10:43:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 10 мая 2020: 5551 человек заболел за сутки

Опубликованы данные по новым случаям заражения коронавирусом в Москве на 10 мая 2020 года
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Оперштаб опубликовал актуальные данные по коронавирусуОперштаб опубликовал актуальные данные по коронавирусуФото: REUTERS
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В Москве за последние сутки выявили ещё 5551 пациент с подтвержденным коронавирусом. Учитывая новые случаи заражения на 10 мая 2020 года, в городе заболели всего 109740 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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