За сутки в Москве еще более тысячи пациентов вылечились от коронавируса

Рекордное количество выздоровевших от коронавируса жителей столицы медики фиксируют уже несколько суток подряд. Максимальное значение было зарегистрировано 9 мая: более двух с половиной тысяч человек. Свежие данные за 10 мая тоже радуют.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1011 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13790, - сообщила Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы.

Все выздоровевшие пациенты получили по два отрицательных теста на COVID-19. Напомним, диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

По словам экспертов, у большинства москвичей засоление протекает в легкой форме. Они лечатся на дому, а сама болезнь протекает почти без симптомов. Только 15 % заболевших требуется госпитализация.

Напомним, в столице продолжает работать современная система телемедицины. Все пациенты, которые проходят лечение на дому, в круглосуточном режиме остаются на связи с медиками. Кстати, выздоровевшие от коронавирусной инфекции могут стать донорами плазмы с антителами. Для них предусмотрена дополнительная финансовая компенсация – 5000 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/772607" frameborder="0"></iframe> Опустевшая Москва с дрона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Москве, последние новости на 10 мая 2020: зафиксирован рекорд по числу выздоровевших

"КП" сообщает самые последние новости о COVID-19 в Москве на 10 мая 2020 (подробности)

КСТАТИ

Эксперты объяснили, почему во время пандемии люди верят конспирологам и видят врагов во всех подряд

Раскрываем четыре ошибки сознания, которые превращают нашу жизнь во время коронавируса в кошмар (подробности)