2020-05-10T10:27:43+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве еще более тысячи пациентов вылечились от коронавируса

Всего в столице выздоровели уже более 13 тысяч человек
Анастасия ВАРДАНЯН
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Всего в столице выздоровели уже более 13 тысяч человекВсего в столице выздоровели уже более 13 тысяч человекФото: Андрей АБРАМОВ
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Рекордное количество выздоровевших от коронавируса жителей столицы медики фиксируют уже несколько суток подряд. Максимальное значение было зарегистрировано 9 мая: более двух с половиной тысяч человек. Свежие данные за 10 мая тоже радуют.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1011 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13790, - сообщила Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы.

Все выздоровевшие пациенты получили по два отрицательных теста на COVID-19. Напомним, диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

По словам экспертов, у большинства москвичей засоление протекает в легкой форме. Они лечатся на дому, а сама болезнь протекает почти без симптомов. Только 15 % заболевших требуется госпитализация.

Напомним, в столице продолжает работать современная система телемедицины. Все пациенты, которые проходят лечение на дому, в круглосуточном режиме остаются на связи с медиками. Кстати, выздоровевшие от коронавирусной инфекции могут стать донорами плазмы с антителами. Для них предусмотрена дополнительная финансовая компенсация – 5000 рублей.

Опустевшая Москва с дрона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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