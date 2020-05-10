"Нуждается в медициной помощи": волонтеры и полиция ищут зараженного коронавирусом беглеца

Уже трое суток полиция и волонтеры разыскивают жителя Истринского района Московской области, 52-летнего Алексея Головленкова. Мужчина пропал 7 мая, именно в этот день ему позвонили сотрудники Роспотребнадзора и сообщили о положительном тесте на коронавирусную инфекцию. Реакция была весьма странной: мужчина бросил трубку и сбежал в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. По некоторым данным, он может прятаться в Москве.

Приметы беглеца: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, собраны в хвост. Мужчина заикается.

- Если вы увидите пропавшего, соблюдайте социальную дистанцию и сразу же позвоните в полицию по телефону 102 или на нашу «горячую линию» 8 800 30 112 01, - обратились к жителям в пресс-службе фонда «Поиск пропавших детей». — Разыскиваемый нуждается в медициной помощи!

За несоблюдение карантина Алексею Головленкову грозит штраф от 15 тысяч рублей. А в случае, если он кого-то заразит коронавирусом, уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.