В Москве составили топ-5 регионов нарушителей режима цифровых пропусков

Вот уже почти месяц московские автомобилисты и те, кто приезжает в столицу в гости живут по новым правилам. С 15 апреля для поездок по Москве нужен цифровой пропуск. Оформить его довольно просто – на все про все уйдет не больше пяти минут. Однако делают это не все. Особенно много нарушителей среди машин с госномерами других регион. То ли по незнанию, то ли из лени, но гости столицы QR-коды не оформляют.

На днях в столичном департаменте транспорта обнародовали рейтинг регионов, которые чаще всего получают штрафы за езду без цифрового пропуска. На первом месте соседняя со столицей Ярославская область, на втором Санкт-Петербург. Бронза по числу штрафов у Тульской области, в этом регионе, кстати, тоже действуют свои цифровые пропуска. На четвертом и пятом месте Нижегородская и Рязанская области.

Напомним, штраф за езду без пропуска – 5000 рублей. Нарушителей в автоматическом режиме определяют приборы фиксации нарушений.

Цифровые пропуска действуют и в Московской области. Среди районов Подмосковья больше всего нарушений было зафиксировано в Егорьевске, Кашире и Клину.

Напомним, оформить цифровой пропуск можно на сайте Правительства Москвы mos.ru. Не забудьте указать цель поездки и госномер автомобиля.

ТОП-5 регионов нарушителей режима цифровых пропусков:

1. Ярославская область

2. Санкт-Петербург

3. Тульская область

4. Нижегородская область

5. Рязанская область

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