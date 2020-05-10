Еще одна примета карантина: утки разгуливают по городу как мы когда-то по Арбату

Еще чуть-чуть - и они начнут спускаться в метро. Ездить на автобусах. Покупать перловку в супермаркетах. Селфиться на фоне закрытых ресторанов. И всё это без пропуска, с вызовом.

Счастливая парочка огарей была замечена в Тимирязевском районе. Там огромный парк (232 га), водоплавающих полно. Особенно у Большого Садового пруда.

- Но что им понадобилось на Астрадамском проезде? - восклицает читательница kp.ru Елена. - До ближайшего водоема отсюда один километр. Это небольшой прудик в парке Дубки. Его тоже утки обожают. Ту же картину наблюдала и на Дмитровском проезде (а это еще километр!). Гуляют со знанием дела. И даже людей особо не шарахаются.

Еще один читатель Леонид телеграфирует с улицы 8 марта. Это тоже на севере Москвы. Огари шлындают по газончику рядом с дорогой. Взрослые. Похоже, самец и самка.

Редкие гостьи на столичных улицах, снимок с севера Москвы.

Неужели птицы во время карантина почувствовали себя так вольготно, что решили оставить водоемы и вести полноценную городскую жизнь? Летом выползем из своих квартир, а на улице целый зоопарк. Утки на перекрестке ждут зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Зайцы перебегают на красный. По аллеям ходят сохатые из «Лосиного острова». Уличные вывески облеплены летучими мышами. Возле мусорных контейнеров шмыгают лисы. В лифт заходишь - а там бобр! Стоит на задних лапах, газету читает…

- Нет, - улыбнулась директор по развитию Союза охраны птиц Елена Зубакина. - Ничего нового в жизни уток не произошло. Просто их с каждым годом становится больше. Конкретно огари, о которых вы говорите, начали осваивать городские водоемы в советское время. Поначалу их можно было увидеть только в зоопарке. А теперь практически во всех районах.

- Так куда они чешут-то? Да еще так демонстративно…

- Огари меняют место дислокации. Просто на прогулку ради интереса они не пойдут.

Гнездятся самки на чердаках домов. И утята (малюсенькие пушистые комочки) впоследствии падают с крыши на землю, чтобы отправиться к водоему. Высота их не пугает. Ибо вес очень маленький. Приземляются на лапки - и пошли.

- Бывало, что сотрудники ГИБДД даже шоссе перекрывали, увидев утиный отряд, - рассказала «КП» Елена Зубакина. - Садовое кольцо в том числе.

Пару лет назад дорогу на улице Крылатской перекрыли сами водители. Поставили четыре автомобиля боком, вышли на проезжую часть и помогли крякающей семье перебраться на противоположную сторону. Брали в руки малышей и переносили. Очень милый и трогательный момент. Вот тебе и москвичи, суровые и меркантильные.

- Переходить на другой водоем птицы могут из-за того, что им не хватает еды, - добавил «КП» гендиректор птичьего приюта в Сокольниках Денис Мишин. - Сейчас же люди меньше стали выходить на улицу.

Если вы все же вышли на улицу, то напоминаем, что кормить черным хлебом уток нельзя. Лучше тогда уж белым. Или прихватите с собой свежую капусту и морковь. Огари вас не забудут.

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