С 12 мая заработают 48 ранее закрытых вестибюлей московского метро

Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.

- С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, — в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки, — рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

По-прежнему закрытыми останутся 30 вестибюлей которые не востребованы пассажирами.

- При этом сами станции продолжают работать, вход в метро и выход в город возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли, - сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

Напомним, с 15 апреля, для передвижения в метро необходим цифровой пропуск, который можно оформить на сайте правительства Москвы mos.ru. Не забудьте указать номер своей карты «Тройка».

Для удобства пассажиров мы публикуем полный список вестибюлей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/776757" frameborder="0"></iframe> Собянин осмотрел ход дезинфекционных работ в Московском метро.Мэр Москвы Сергей Собянин посетил помещения Московского метрополитена и осмотрел ход работ по дезинфекции вагонов поездов.

С 5:30 12 мая откроются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей станций:

1. Некрасовка – выходы 5-11

2. Марьина Роща – выход 1

3. Беляево – выходы 5-8

4. Ясенево – выходы 1-4

5. Бибирево – выходы 1–2

6. Академическая – выходы 1-3

7. Пролетарская – выходы 1–3

8. Крылатское – выходы 1-4

9. Чертановская – выход 1

10. Ул. Академика Янгеля – выходы 1-3

11. Курская (Арбатско-Покровская линия) – 1

12. Южная – выходы 1-4

13. Шипиловская – выходы 4 и 5

14. Бутырская – выходы 3 и 4

15. Нахимовский проспект – выход 1

16. Динамо – выход 2

17. Марьино – выходы 5-8

18. Коньково – выходы 1-4

19. Солнцево – выход 2

20. Строгино – выходы 5-8

21. Тульская – выход 1

22. Аэропорт – выход 4

23. Жулебино – выходы 1–7

24. Щукинская – выходы 3 и 4

25. Зябликово – выход 11

26. Маяковская – выход 1

27. Измайловская – выход 7

28. Ул. 1905 года – выходы 2 и 3

29. Красногвардейская – выходы 5-8

30. Борисово – выход 1

31. Раменки – выходы 5-7

32. Планерная – выход 2

33. Ботанич. сад – выход 4

34. Орехово – выходы 2 и 3

35. Верхние Лихоборы – выход 4

36. Свиблово – выходы 3-5

37. Владыкино – выход 2

38. Новопеределкино – выходы 3 и 4

39. Пражская – выходы 11 и 12

40. Улица Скобелевская – выход 2

41. Митино – выходы 8-10

42. Волоколамская – выход 1

43. Лермонтовский проспект – выходы 5 и 6

44. Волжская – выходы 3 и 4

45. Лухмановская – выход 1

46. Международная – выход 6

47. Выставочная – выход 5

48. Площадь Гагарина (МЦК) – выход 2

Останутся закрытыми для пассажиров следующие выходы:

1. Тропарёво – выходы 7 и 8

2. Кропоткинская – выход 2

3. Спортивная – выход 2

4. Мякинино – выход 1 и 2

5. Площадь Революции – выход 11

6. Александровский сад – выход 8

7. Аннино – выход 1

8. Ломоносовский проспект – выходы 1–3

9. Хорошёвская – выход 1

10. Парк культуры (Сокольническая линия) – выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль Парка культуры Сокольнической и Кольцевой линий)

11. Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) – выходы 1 и 2

12. Петровский парк (Большая кольцевая линия) – выходы 4 и 5

13. Шелепиха (Большая кольцевая линия) – выход 4

14. Черкизовская (Сокольническая линия) – выходы 2 и 3

15. Косино (Некрасовская линия) – выход 5 (закрыт проход к станции Косино, открыт – к Лермонтовскому проспекту)

16. Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) – выходы 3 и 4

17. Пионерская (Филёвская линия) – выход 1

18. Румянцево (Сокольническая линия) – выход 2

19. Озерная (Солнцевская линия) – выход 1

20. ЦСКА (Большая кольцевая линия) – выход 2

21. Боровское шоссе (Солнцевская линия) – выход 1

22. Кунцевская (Филёвская линия) – выход 1

23. Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1

24. Говорово (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2

25. Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) – выход 2

26. Мичуринский проспект (Солнцевская линия) – выход 1

27. Савёловская (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7

28. Рассказовка (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5

29. Филёвский парк (Филёвская линия) – выход 1

30. Багратионовская (Филёвская линия) – выход 1.