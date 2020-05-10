С 12 мая заработают 48 ранее закрытых вестибюлей московского метро
Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.
- С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, — в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысяч человек в сутки, — рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.
По-прежнему закрытыми останутся 30 вестибюлей которые не востребованы пассажирами.
- При этом сами станции продолжают работать, вход в метро и выход в город возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли, - сообщили в пресс-службе московского метрополитена.
Напомним, с 15 апреля, для передвижения в метро необходим цифровой пропуск, который можно оформить на сайте правительства Москвы mos.ru. Не забудьте указать номер своей карты «Тройка».
Для удобства пассажиров мы публикуем полный список вестибюлей.
Собянин осмотрел ход дезинфекционных работ в Московском метро.Мэр Москвы Сергей Собянин посетил помещения Московского метрополитена и осмотрел ход работ по дезинфекции вагонов поездов.
С 5:30 12 мая откроются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей станций:
1. Некрасовка – выходы 5-11
2. Марьина Роща – выход 1
3. Беляево – выходы 5-8
4. Ясенево – выходы 1-4
5. Бибирево – выходы 1–2
6. Академическая – выходы 1-3
7. Пролетарская – выходы 1–3
8. Крылатское – выходы 1-4
9. Чертановская – выход 1
10. Ул. Академика Янгеля – выходы 1-3
11. Курская (Арбатско-Покровская линия) – 1
12. Южная – выходы 1-4
13. Шипиловская – выходы 4 и 5
14. Бутырская – выходы 3 и 4
15. Нахимовский проспект – выход 1
16. Динамо – выход 2
17. Марьино – выходы 5-8
18. Коньково – выходы 1-4
19. Солнцево – выход 2
20. Строгино – выходы 5-8
21. Тульская – выход 1
22. Аэропорт – выход 4
23. Жулебино – выходы 1–7
24. Щукинская – выходы 3 и 4
25. Зябликово – выход 11
26. Маяковская – выход 1
27. Измайловская – выход 7
28. Ул. 1905 года – выходы 2 и 3
29. Красногвардейская – выходы 5-8
30. Борисово – выход 1
31. Раменки – выходы 5-7
32. Планерная – выход 2
33. Ботанич. сад – выход 4
34. Орехово – выходы 2 и 3
35. Верхние Лихоборы – выход 4
36. Свиблово – выходы 3-5
37. Владыкино – выход 2
38. Новопеределкино – выходы 3 и 4
39. Пражская – выходы 11 и 12
40. Улица Скобелевская – выход 2
41. Митино – выходы 8-10
42. Волоколамская – выход 1
43. Лермонтовский проспект – выходы 5 и 6
44. Волжская – выходы 3 и 4
45. Лухмановская – выход 1
46. Международная – выход 6
47. Выставочная – выход 5
48. Площадь Гагарина (МЦК) – выход 2
Останутся закрытыми для пассажиров следующие выходы:
1. Тропарёво – выходы 7 и 8
2. Кропоткинская – выход 2
3. Спортивная – выход 2
4. Мякинино – выход 1 и 2
5. Площадь Революции – выход 11
6. Александровский сад – выход 8
7. Аннино – выход 1
8. Ломоносовский проспект – выходы 1–3
9. Хорошёвская – выход 1
10. Парк культуры (Сокольническая линия) – выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль Парка культуры Сокольнической и Кольцевой линий)
11. Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) – выходы 1 и 2
12. Петровский парк (Большая кольцевая линия) – выходы 4 и 5
13. Шелепиха (Большая кольцевая линия) – выход 4
14. Черкизовская (Сокольническая линия) – выходы 2 и 3
15. Косино (Некрасовская линия) – выход 5 (закрыт проход к станции Косино, открыт – к Лермонтовскому проспекту)
16. Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) – выходы 3 и 4
17. Пионерская (Филёвская линия) – выход 1
18. Румянцево (Сокольническая линия) – выход 2
19. Озерная (Солнцевская линия) – выход 1
20. ЦСКА (Большая кольцевая линия) – выход 2
21. Боровское шоссе (Солнцевская линия) – выход 1
22. Кунцевская (Филёвская линия) – выход 1
23. Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1
24. Говорово (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2
25. Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) – выход 2
26. Мичуринский проспект (Солнцевская линия) – выход 1
27. Савёловская (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7
28. Рассказовка (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5
29. Филёвский парк (Филёвская линия) – выход 1
30. Багратионовская (Филёвская линия) – выход 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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