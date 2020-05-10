Более половины пассажиров общественного транспорта Москвы надели маски

С 12 мая перчатки и маски станут обязательным условием для всех, кто передвигается на общественном транспорте столицы. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, носить их должны все без исключения пассажиры, даже те, кто ездит на такси. Сейчас на разных видах транспорта перчатки использует всего 17% пассажиров, маски – значительно больше, около 60%. Столичные медики предупреждают: самой эффективной защитой против коронавируса в общественных местах является именно сочетание перчаток и масок.

По данным городского Департамента общественного транспорта, самый большой процент пассажиров московского метро в масках был отмечен на станциях Ломоносовский проспект, Комсомольская, Чертановская и Выхино. А самые недисциплинированные пассажиры замечены на станциях Котельники, Домодедовская, Щёлковская и Новокосино.

Московский метрополитен уже подготовился к обязательному масочному режиму: если у пассажира не окажется с собой медицинских средств защиты, их можно будет купить в торговых павильонах и автоматах, установленных в вестибюлях станций. Перчатки и маски сейчас продаются более чем на 50 станциях московской подземки. Но все же приобретать средства защиты лучше раньше. С 4 мая жители столицы приобрели в метро более 9 тысяч масок и 6 тысяч перчаток, еще более 3 тысяч масок и 1,6 тысяч перчаток купили пассажиры пригородных поездов.

А вот дезинфицирующими средствами в столичной подземке можно воспользоваться совершенно бесплатно. На 192 станциях московского метро уже появились 1136 санитайзеров, их установка продолжается. В ближайшие дни бесплатные санитайзеры появятся и на платформах пригородного железнодорожного сообщения. Их установят на 120 станциях за счет правительства Москвы.