В Красногорске в хосписе с 18 лежачими пациентами произошел пожар: есть жертвы

В ночь с 10 на 11 мая в Красногорске Московской области в частном пансионате для пожилых людей вспыхнул крупный пожар.

В момент ЧП внутри хосписа находились 29 человек, из которых 18 человек - лежачие пациенты учреждения. Из-за того, что часть людей не смогла самостоятельно покинуть полыхающее строение и выйти на улицу, оперативно прибывшие на место пожарные эвакуировали людей при помощи лестницы. 8 человек смогли выбраться без посторонней помощи.

Сообщается, что жертвами крупного пожара стали десять человек, еще 20 обратились к врачам за медпомощью. 14 человек, по данным МЧС, удалось спасти благодаря своевременно принятым действиям. Предварительная причина гибели - отравление продуктами горения.

Пожар в частном хосписе унес жизни людей. Фото предоставлено очевидцами

В пресс-службе ведомства уточнили, что сигнал о возгорании в поселке Опалиха поступил на пульт оперативного дежурного 10 мая в 23:49.

- В 00:25 был локализовать огонь на площади 15 квадратных метров. В 00:32 потушен отрытый огонь. К тушению от МЧС привлечены 47 пожарных и 13 единиц спецтехники, - сообщили в главке.

Фото: МЧС

Тем временем, на место случившегося уже выехали следователи и криминалисты главного следственного управления СК России по Московской области. Отмечается, что красногорский хоспис, где произошел пожар, унесший жизни людей, не имел документов на осуществление своей деятельности. Глава района заявил, что власти и правоохранительные органы будут разбираться.

По предварительным данным, причиной трагических событий могло стать неосторожное обращение с огнем.