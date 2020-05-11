Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 11 мая 2020: 6169 человек заболели за сутки

В Москве за последние сутки зарегистрировали ещё 6169 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Вместе с новыми случаями заражения на 11 мая 2020 года, в столице заболели всего 115 909 человек. По России инфицированных стало больше на 11 656 в 84 регионах.

- Число новых заболевших за последние сутки в Москве - 6169, в Московской области – 1079 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Есть и позитивная статистика – с каждым днем растет число пациентов, которых вылечили от COVID-2019. В Москве, по данным на 11 мая, коронавирус победили 17 822 человека.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

График оперативного штаба

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в Москве (данные Оперативного штаба):

6 мая – 85 973,

7 мая – 92 676,

8 мая – 98 522,

9 мая – 104 189,

10 мая – 109 740,

11 мая – 115 909.