2020-05-11T14:02:27+03:00
Происшествия

Козырек подъезда многоквартирного дома рухнул в Новой Москве

Никто не пострадал, но люди оказались заблокированы в квартирах [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Козырек подъезда многоквартирного дома рухнул в Новой Москве. Фото: Мария МорозоваКозырек подъезда многоквартирного дома рухнул в Новой Москве. Фото: Мария Морозова
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Жуткий грохот утром, 11 мая, разбудил жителей многоэтажного дома на улице Сосенский стан в районе Коммунарки, что в Новой Москве. Люди выглянули в окна и увидели, что козырек над подъездом обрушился. По данным столичного МЧС, никто не пострадал.

Козырек над подъездом обрушился. Фото: Мария Морозова

Козырек над подъездом обрушился. Фото: Мария Морозова

Повезло. В момент обрушения все жильцы были дома.И теперь они все дружно соблюдают режим полной самоизоляции. Приходится: выйти из дома они просто не могут.

- Козырек полностью завалил вход в подъезд. Сейчас камни и бетонные блоки разбирают коммунальщики. Мы все сидим дома. Но кто-то из соседей сумел выйти на улицу через эвакуационный выход, - рассказала «КП» Жанна Гришанова, жительница дома.

Что стало причиной обрушения до сих пор не понятно. Фото: Мария Морозова

Что стало причиной обрушения до сих пор не понятно. Фото: Мария Морозова

Что стало причиной обрушения до сих пор не понятно. В многоквартирном доме пять подъездов и у всех одинаковые козырьки. Жители теперь боятся, что рухнут и они.

По данным столичного МЧС, никто не пострадал. Фото: Мария Морозова

По данным столичного МЧС, никто не пострадал. Фото: Мария Морозова

- Мы заселились два года назад, дом новый. Видимо, при строительстве нарушили технологии. Мы уже готовим обращение в прокуратуру. Хотим, чтобы все проверили, - рассказал жительница соседнего с подъезда Галина Степина.

В многоэтажке в Новой Москве рухнул козырек над входом в подъезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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