В Москве от коронавируса скончались еще 55 пациентов

К вечеру 11 мая в Москве скончались еще 55 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019 в столице. Таким образом, общее число погибших от инфекции в регионе достигло 1178 жертв.

С начала пандемии в Москве выявлено свыше 115 тысяч случаев коронавируса у горожан. Это каждый второй носитель инфекции в стране. Последние десять дней в столице резко вырос ежедневный прирост заболевших. Однако по данным мэрии, ежесуточное число госпитализированных пациентов остается на прежнем уровне — около 1700 больных. Остальных оставляют лечиться дома с условием соблюдения жестких карантинных мер.

До 31 мая в столице сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Для всех поездок необходимо получать цифровой пропуск. В противном случае штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Выходить на прогулки нельзя. Только в магазин, на работу, аптеку, больницу или для прогулки с домашним животным, но не далее чем в 100 метрах от дома.

С 12 мая в Москве вводят «масочный режим». Отныне в общественных местах — транспорте, магазинах, больницах — нужно находиться исключительно в средствах защиты дыхательных путей. Нарушителям также могут выписать штраф.