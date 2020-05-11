2020-05-11T22:42:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса скончались еще 55 пациентов

Общее число жертв инфекции в столице приближается к показателю 1,2 тысячи
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Спасти, к сожалению, удается не всех.Спасти, к сожалению, удается не всех.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

К вечеру 11 мая в Москве скончались еще 55 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019 в столице. Таким образом, общее число погибших от инфекции в регионе достигло 1178 жертв.

С начала пандемии в Москве выявлено свыше 115 тысяч случаев коронавируса у горожан. Это каждый второй носитель инфекции в стране. Последние десять дней в столице резко вырос ежедневный прирост заболевших. Однако по данным мэрии, ежесуточное число госпитализированных пациентов остается на прежнем уровне — около 1700 больных. Остальных оставляют лечиться дома с условием соблюдения жестких карантинных мер.

До 31 мая в столице сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Для всех поездок необходимо получать цифровой пропуск. В противном случае штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Выходить на прогулки нельзя. Только в магазин, на работу, аптеку, больницу или для прогулки с домашним животным, но не далее чем в 100 метрах от дома.

С 12 мая в Москве вводят «масочный режим». Отныне в общественных местах — транспорте, магазинах, больницах — нужно находиться исключительно в средствах защиты дыхательных путей. Нарушителям также могут выписать штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мне сказали: голод – ваша проблема»: музыкант из Петербурга оказался заперт в индийском отеле из-за коронавируса
По словам Степана Христанова, за просьбу принести лекарства владелец отеля угрожал ему палкой, а в ответ на попытку выйти из номера силой затолкал обратно и повредил колено
Новости 24
Пожарные ликвидировали возгорание в больнице на севере Москвы
В Подмосковье открыли современый музей Зои Космодемьянской
Путешествия назвали главной причиной распространения COVID-19
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
В Москве бизнесмен вывел сына на прогулку на крышу 9-этажки и получил штраф
Пассажиропоток на электричках в московском регионе снизился на 70%
Московские парки подготовили онлайн-программу на 9 мая
Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь из пожара
Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
Московский музей космонавтики представит серию интервью с летчиками и конструкторами
Студенты рассказали о решении пройти практику в коронавирусных клиниках Москвы
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе