Это праздник со слезами на глазах

Когда коммунисты в разгар пандемии пришли без масок и перчаток 22 апреля на Красную площадь к Мавзолею выразить почтение Владимиру Ульянову-Ленину, неслышно отмечавшему 150-летие, мало у кого поднялась рука бросить виртуальный камень в поклонников основателя советского государства. Ну так… покрутили пальцем у виска. Ведь к тому моменту как минимум руководящим товарищам было известно: два члена КПРФ, работающих в Госдуме, уже чихать хотели на массовые мероприятия – проклятый коронавирус отправил их в ссылку в ЦКБ.

Но то, что затеяли граждане левых убеждений в центре Москвы 9 мая - это уже не просто междусобойчик немолодых сторонников марксизма-ленинизма, готовых здоровье и саму жизнь положить за свободу трудового народа. Народ то как раз даже в святой День победы всеми силами соблюдал социальную дистанцию. И поздравлял ветеранов по телефону и иными бесконтактными способами. Вывешивал флаги и портреты героев на балконах и в сети. А вот московский горком КПРФ, похоже, плевать хотел на карантин и безопасность. В том числе - самих стариков, чей день они так демонстративно «отметили».

Лидер столичных коммунистов, парламентарий Валерий Рашников и его товарищи по партии и Гордуме Павел Тарасов, Николай Зубрилин, Олег Шереметьев и Виктор Максимов решили выйти с соратниками не к памятнику Марксу, Ленину или Жукову, а к скульптуре дворянина Пушкина. К черту придуманную «кровавым режимом» самоизоляцию! К дьяволу капиталистические средства защиты от мифического вируса! «Мы вышли на Пушкинскую с флагами и гармошкой, чтобы спеть военные песни!» - на голубом глазу заявлял позже глава фракции коммунистов в Гордуме Николай Зубрилин. Ну да, так-то в Москве в разгар пандемии больше негде спеть «День победы» и помахать красным знаменем.

Хотели поздравить ветеранов – просто принесли бы им подарки в этот день. А вы принесли головную боль силовикам, который обязаны были несанкционированное собрание в разгар карантинных мероприятий «развести по углам» – невзирая на то, под какими флагами оно проходит. И кстати для безопасности самих же «отмечающих». Но вам же плевать на безопасность людей! Вам нужно было ловить хайп. Ну как же, граждан с сединами и трудовыми залысинами под «знаменем победы» сажают в воронок! И уже совсем не здравицы в честь героев-победителей звучат - а требования покончить с карантинными мероприятиями! А на сайте горкома на почетном месте – ролики о «репрессиях режима» против тех, кто, «невзирая на палачей», отмечал 9 мая и призыв 17 мая прийти на очередную акцию. И там уже без прикрас и прикрытий – протестовать против мер по самоизоляции и против власти, которая «это все придумала».

Понятно, депутаты-коммунисты своевременную медпомощь и все необходимые лекарства в лучшей столичной клинике получат. А те, кого они «зовут на бой» – могут и не успеть получить...