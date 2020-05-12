В московском метро на поезд «надели» медицинскую маску

На один из головных вагонов поезда столичного метро нанесли рисунок защитной маски. Курсировать состав начал 12 мая по Кольцевой линии.

— 12 мая в масках ходят не только наши пассажиры, но и целые поезда! Вдохновляйтесь нашим поездом и не забывайте надевать маску и перчатки, выходя из дома, — сообщили в пресс-службе Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Напомним в столице начал действовать так называемый масочный режим. В общественных местах теперь нужно ходить исключительно в средствах защиты. Кроме респиратора, указ мэра обязывает горожан носить перчатки. Кстати, купить их можно прямо в метро. Наборы продают в вендинговых автоматах или кассах. Стоимость «маска+перчатки» 50 рублей. Также на многих станциях установили бесплатные автоматы с антисептиком.

— Утром 12 мая в метро спустились 94% пассажиров в масках и 68% в перчатках. Больше всего пассажиров, которые заранее позаботились о средствах защиты, было на станциях «Кузьминки» и «Павелецкая». И наоборот — пассажиры «Комсомольской» и «Курской» меньше всего были готовы к поездке и приобретали маски с перчатками в метро, — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее власти сообщили, что первое время не будут штрафовать за отсутствие средства защиты в транспорте. Однако контролеры службы «Организатор перевозок» будут выносить предупреждение. В дальнейшем пассажира без перчаток или маски могут наказать на 5000 рублей.

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