В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались еще 53 пациента, у которых балы диагностирован коронавирусом. Такие данные опубликовал Оперативный штаб столицы по COVID-2019.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сообщили представители Оперативного штаба.

Специалисты отмечают, что при появлении симптомов ОРВИ не стоит заниматься самолечением. Правильный алгоритм - позвонить в свою поликлинику и вызвать врача на дом.

По состоянию на 12 мая 2020 года в Москве с начала эпидемии выявили 121301 горожан с коронавирусной инфекцией. (У половины людей с положительными тестами вообще нет никаких симптомов). 19642 человека уже выписаны из больниц после успешного лечения. (Таким образом на текущий момент активно болеют более 100,4 тысяч жителей мегаполиса). При этом общее число скончавшихся из-за осложнений, вызванных COVID-2019, увеличилось до 1179.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие режима самоизоляции на территории города и режима цифровых пропусков до 31 мая включительно.