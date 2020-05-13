На юге Москвы потушили пожар в 22-этажном жилом доме
Огонь горел в квартире на верхнем этаже [фото]
Пожар в 22-этажном жилом доме на Ялтинской улицеФото: Предоставлено очевидцами
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Поздним вечером во вторник, 12 мая, на юге Москвы вспыхнул пожар в жилой высотке, загорелась одна из квартир на верхнем этаже 22-этажного дома. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы произошедшего, они же прислали «КП» снимки и видео с места событий.
К этому часу пожарным удалось справиться с пламенем, пожар потушен.
Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы.Предоставлено очевидцем
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ИСТОЧНИК KP.RU