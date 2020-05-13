На юге Москвы потушили пожар в 22-этажном жилом доме

Поздним вечером во вторник, 12 мая, на юге Москвы вспыхнул пожар в жилой высотке, загорелась одна из квартир на верхнем этаже 22-этажного дома. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы произошедшего, они же прислали «КП» снимки и видео с места событий.

К этому часу пожарным удалось справиться с пламенем, пожар потушен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/778753" frameborder="0"></iframe> Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы.Предоставлено очевидцем

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