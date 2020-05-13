Москвичи на карантине хотят купить квартиру с крышей, как у Тимати

Карантин позволил многим москвичам задуматься, что неплохо бы купить дачу в Подмосковье или квартиру с крышей или террасой. «КП» выясняла, сколько стоит такая недвижимость и есть ли реальный спрос.

Квартиру с крышей, как у Тимати

Спрос на квартиры с террасами вырос на 15%, при этом пока цены на недвижимость не поднимаются.

- Нам позвонили несколько человек с вопросом: «А где находится квартира у Тимати?» А дело в том, что певец опубликовал в соцсетях видео, где делает зарядку на крыше высотного дома. И теперь некоторые москвичи тоже хотят такую собственность, которая позволила бы не нарушать режим самоизоляции, и иметь возможность дышать свежим воздухом, гулять, заниматься спортом, - рассказали в одном из столичных агентств недвижимости.

В элитной квартире Тимати живет с супругой Анастасией Решетовой и маленьким сыном Ратмиром. Супруги выходят на тренировки – на крыше стоят тренажеры, турники. Сюда можно выкатить даже коляску. Певица Ольга Бузова тоже живет в квартире с выходом на крышу, где она записывала ролики для Инстаграма и интервью с Ксенией Собчак.

Однако на рынке Москвы таких предложений не так уж и много. Именно поэтому и цены на квартиры с выходом на крышу или террасой стоят очень дорого.

- В высокобюджетном сегменте квартиры с террасами составляют 3-5% от общего количества. Скорее всего, это последние этажи, исключительные объекты, либо пентхаусы. Конечно, стоимость таких квартир была и без того более высокой в отличие от обычных. Сейчас в условиях изоляции подобные площади стали актуальнее, безусловно, они подросли в стоимости, - рассказал «КП» Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.

Это жилье классом «элит», поэтому пока поступают только заявки. Спрос, по мнению Андрея Соловьева, больше сместился в сторону загородных домов и загородной недвижимости в целом.

- Вероятно, застройщики высокобюджетного жилья в ближайшее время обратят внимание на наличие террас. Безусловно, в будущем фактор ее наличия в квартире станет преимуществом при выборе и покупке жилой площади: возможно, это будут просто качественные и крупные балконы. Среди застройщиков наблюдался тренд на отсутствие хороших балконов в квартирах, однако после пандемии, скорее всего, произойдет увеличение числа предложений со стороны застройщиков площадей с террасами, - говорит Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.

О нехватке зелени и крыш

timatiofficial День сурка или Большая круговая каждый день

На рынке недвижимости квартиры с террасой стоят несколько миллионов – в Доме с атлантами на улице Солянка (307 кв.м.) стоит 214 млн рублей, в доме на Китай-городе (530 кв.м.) стоит 461 млн рублей, пентхаус в Хамовниках (250 кв.м.) обойдется 270 млн рублей.

А может просто озеленять имеющиеся крыши? Ведь такой метод применяется в городах по всему миру с разными климатическими условиями. Тогда можно будет спокойно проводить время на крыше - без нарушения режима физического дистанцирования.

- Дополнительную безопасность может обеспечить график посещения крыши жильцами, о котором можно договариваться в общем чате или специальном приложении, - считают в консалтинговой компании КБ Стрелка.

Но озеленение даст не только красоту, но позволит существенно повысить качество жизни в городе, здоровье горожан, а еще снизит нагрузку на инфраструктуру.

- Озеленение может позволить решить проблему затоплений центральных городских улиц во время сильных дождей. К примеру, в московском ЦАО с большим количеством осадков часто не справляются ливневки, а для развития парков не хватает свободного пространства. Озелененные кровли могут быть использованы для сбора и удержания дождевой воды, а при возможности — даже для ее очистки и повторного использования, - считают представители консалтинговой компании КБ Стрелка.

На зеленой крышах можно создать интересные проекты: открыть кафе, создать общественный огород, теплицу, спортивную или детскую площадку, студию йоги или библиотеку. И как бы смешно не выглядела идея с огородом на крыше, а свои помидоры и кабачки позволят обеспечить москвичей необходимыми продуктами даже в условиях проблем с поставками товаров в продуктовые магазины. Успешный пример - ферма Brooklyn Grange в Нью-Йорке, где выращивают 20 тонн овощей в сезон, их поставляют в местные рестораны и магазины.

- Правовая база для запуска процесса озеленения кровель в России уже существует. Как показывает практика, подобные инвестиции в озеленение кровель вполне окупаются — к примеру, в Лондоне каждый фунт, потраченный властями на озеленение, принес городу 27 фунтов в виде нового бизнеса и сервисов для горожан. Еще и польза для жителей - экономия почти 1 млрд фунтов в год на здравоохранении (благодаря улучшению городской экологии), - говорят представители консалтинговой компании КБ Стрелка.

Кстати

Карантинный интерес: какую недвижимость хотят купить москвичи

- Сейчас скидки на недвижимость в особенно пострадавших от COVID 2019 странах – Испании, Италии и Франции – достигают 30%. Азиатские рынки для наших инвесторов достаточно специфический продукт с учетом всех национальных особенностей и законодательных ограничений. Тем более, мы видим, что ни в китайских мегаполисах, ни в Гонконге, ни Сингапуре цены не упали заметно, и спрос уже восстанавливается, - рассказала Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia.

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В связи с коронавирусом выросло количество запросов на аренду загородной недвижимости Подмосковья – в два раза выше прошлых лет. Пик спроса был в марте, тогда хозяева сдавали даже те дома, которые планировались исключительно на продажу (такие сделки были не только на вторичном рынке, но и на первичном).

Цены на аренду элитных коттеджей:

- Рублево-Успенское шоссе – 56% предложений (от 400 тысяч рублей в месяц),

- Новорижское направление – 35% предложений (от 320 тысяч рублей в месяц),

- Минское направление – 4% (от 300 тысяч рублей в месяц),

- Дмитровское направление - 3% (280 тысяч рублей в месяц),

- другие направления – 2% (от 150 тысяч рублей в месяц).