Гуляем по особнякам Москвы и Парижа: стартует исторический онлайн-марафон «День наследия — 2020»

Хочется поехать заграницу, погулять по старинным особнякам Москвы, погулять в Париже, Марселе и в Лондоне? Можно, не выходя из дома. Виртуальные экскурсии для москвичей подготовили в рамках второго онлайн-марафона «День наследия — 2020», который проведут 16 мая в преддверии Международного дня музеев.

- Исторический онлайн-марафон начнется в 11 утра и завершится после 22 часов. Участие в нем примут эксперты из разных стран. Речь пойдет о знаковых зданиях и ансамблях Москвы и других городов Европы. Например, специалисты расскажут об архитектурных памятниках Франции, Германии и Великобритании», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Это будет бесплатная трансляция. Достаточно зайти на YouTube-канал Департамента культурного наследия города Москвы. Прямые ссылки на трансляцию появятся и в разделе «Дни наследия» портала «Узнай Москву». Нужна ли регистрация? Нет.

- Всего будет семь онлайн-туров с экспертами. Москвичи смогут не только заглянуть в исторические столичные особняки, но и прогуляться по другим европейским городам, — рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Марафон начнется в 11.00 с виртуальной прогулки «Крыши Москвы» - все желающие смогут «побывать» на крыше Политехнического музея и узнать историю Лефортовского парка, «забраться» на колокольню Ивана Великого в Кремле и на крышу Центрального детского магазина на Лубянке.

Потом можно и в Италию – в 14.00 инженер и архитектор Никола Берлукки расскажет о том, как у них реставрируют здания, построенные в 1930-х годах в стилях конструктивизм и модернизм.

Следом отправиться можно в Лондон - в 15.00 гид Сергей Сенин покажет Тауэр, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец и современную архитектуру города.

Совершить виртуальную прогулку по Лейпцигу – в 15.30 можно будет «посетить» Музей И.С. Баха и церковь Святого Фомы, увидеть известный памятник Битве народов под Лейпцигом.

Онлайн-экскурсия по острову Сен-Луи (в центре Парижа) начнется в 18.00 – гид покажет знаковые сооружения острова, среди которых мост Луи-Филиппа, городская ратуша, особняк Лозен.

Достопримечательности Марселя покажут в 21.40, а в 22.10 главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов прочитает отрывки из книги «Красная Москва» 1920 года.