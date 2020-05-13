2020-05-13T22:41:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, как считают смертность от коронавируса

Специалисты опровергают слухи о том, что цифры занижаются
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
По словам специалистов, любой сезонный рост заболеваемости, даже если речь идет о банальном ОРВИ, приводит к росту смертностиПо словам специалистов, любой сезонный рост заболеваемости, даже если речь идет о банальном ОРВИ, приводит к росту смертностиФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Департамент здравоохранения Москвы выступил с официальным заявлением. В нем опровергают заявления некоторых СМИ о занижении цифр по смертности от коронавируса. Представители Депздрава отметили: Москва опубликовала данные о смертности за апрель раньше федеральных ведомств.

«В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти, - говорится в заявлении. - Увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года - 985 человек».

В Депздраве рассказывают, что всем умершим с подозрением на коронавирус делают вскрытие.

«Из общего числа умерших в апреле этого года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирус и его осложнения, чаще всего - пневмония».

По словам специалистов, любой сезонный рост заболеваемости, даже если речь идет о банальном ОРВИ, приводит к росту смертности.

В качестве примера Департамент приводит и статистику других стран.

«В Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 15709. В Лондоне в апреле с диагнозом коронавирус умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил - 5531».

В Депздраве отмечают, что даже если весь прирост смертей за нынешний апрель списать на коронавирус, получится, что в Москве от новой инфекции умирают 3% заболевших (но это не так). «Это ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне - 10% и 23% соответственно».

Напомним, на 13 мая в российской столице с начала эпидемии зафиксированы 126 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, 21,5 тысяча пациентов уже выписаны из больниц, 1232 человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Москвы опровергли слухи о занижении показателей смертности от коронавируса
Синоптики пообещали москвичам холодный май
Специалист рассказала об очагах клещевого энцефалита в Москве и области
Под Рузой полицейский сбил мотоциклиста
Москвичей предупредили об усилении ветра и приближении холодов
Москвичи смогут найти работу и пройти переобучение онлайн
Пожарные ликвидировали возгорание в больнице на севере Москвы
В Подмосковье открыли современый музей Зои Космодемьянской
Путешествия назвали главной причиной распространения COVID-19
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
В Москве бизнесмен вывел сына на прогулку на крышу 9-этажки и получил штраф
Пассажиропоток на электричках в московском регионе снизился на 70%
Московские парки подготовили онлайн-программу на 9 мая
Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь из пожара
Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
Московский музей космонавтики представит серию интервью с летчиками и конструкторами
Студенты рассказали о решении пройти практику в коронавирусных клиниках Москвы
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе