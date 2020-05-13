В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, как считают смертность от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы выступил с официальным заявлением. В нем опровергают заявления некоторых СМИ о занижении цифр по смертности от коронавируса. Представители Депздрава отметили: Москва опубликовала данные о смертности за апрель раньше федеральных ведомств.

«В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти, - говорится в заявлении. - Увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года - 985 человек».

В Депздраве рассказывают, что всем умершим с подозрением на коронавирус делают вскрытие.

«Из общего числа умерших в апреле этого года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирус и его осложнения, чаще всего - пневмония».

По словам специалистов, любой сезонный рост заболеваемости, даже если речь идет о банальном ОРВИ, приводит к росту смертности.

В качестве примера Департамент приводит и статистику других стран.

«В Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 15709. В Лондоне в апреле с диагнозом коронавирус умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил - 5531».

В Депздраве отмечают, что даже если весь прирост смертей за нынешний апрель списать на коронавирус, получится, что в Москве от новой инфекции умирают 3% заболевших (но это не так). «Это ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне - 10% и 23% соответственно».

Напомним, на 13 мая в российской столице с начала эпидемии зафиксированы 126 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, 21,5 тысяча пациентов уже выписаны из больниц, 1232 человека скончались.