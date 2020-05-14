В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались еще 58 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного штаба столицы по COVID-2019.

«У всех умерших пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - заявили представители Оперативного штаба.

Таким образом, всего с начала эпидемии список жертв новой инфекции увеличился до 1290 человек.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы выступил с официальным заявлением - его представители опровергают слухи о том, что в столице занижается число смертей от коронавируса. В сообщении говорится, что 100% скончавшихся людей, причиной смерти которых мог бы быть коронавирус, отправляют на патологоанатомическое вскрытие.

«Из общего числа умерших в апреле этого года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирус и его осложнения, чаще всего – пневмония. Назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно. Зафиксированные в Москве посмертные диагнозы являются исключительно точными, а данные о смертности - абсолютно открытыми», - заявили в Департаменте.