2020-05-14T00:28:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1290
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1290Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1290Фото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве скончались еще 58 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного штаба столицы по COVID-2019.

«У всех умерших пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - заявили представители Оперативного штаба.

Таким образом, всего с начала эпидемии список жертв новой инфекции увеличился до 1290 человек.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы выступил с официальным заявлением - его представители опровергают слухи о том, что в столице занижается число смертей от коронавируса. В сообщении говорится, что 100% скончавшихся людей, причиной смерти которых мог бы быть коронавирус, отправляют на патологоанатомическое вскрытие.

«Из общего числа умерших в апреле этого года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирус и его осложнения, чаще всего – пневмония. Назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно. Зафиксированные в Москве посмертные диагнозы являются исключительно точными, а данные о смертности - абсолютно открытыми», - заявили в Департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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