Собянин: Задача Москвы - выйти на следующий уровень тестирований

Текущие темпы и прогнозы выявляемости коронавирусной инфекции, расширение тестирования, включая использование методов ИФА-диагностики и возобновление работы базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства – эти и другие вопросы обсуждали 14 мая на селекторном совещании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил, что задача Москвы - выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем.

- В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тысяч диагнозов в сутки. Конечно, для этого еще требуется большая работа, но технические возможности сегодня уже есть. В последующем у нас появятся возможности нарастить до 200 тысяч в сутки. Это просто гигантский объем, - цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр города отметил, что столица и сейчас является лидером среди мировых городов по тестированию. Использование методов ИФА-диагностики позволит выявить реальные цифры по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Наша задача не скрывать что-либо, а наоборот, максимально быстро выявлять и эффективно выявлять людей, которые заболели коронавирусом, а в этой ситуации – еще и определить людей, которые переболели и имеют иммунитет к коронавирусу, - добавил Сергей Собянин.

Диагностика позволит определять не только дальнейшие действия по борьбе с коронавирусом, но и принимать решения в вопросах по ограничительным мерам, работе промышленности, торговли, сферы услуг.

К тому же в Москве за последний месяц удалось в несколько раз увеличить количество тестирований ПЦР-лабораториями.

- И они стали доступны для огромного количества людей. Также была создана мощная система КТ-диагностики для определения клинических проявлений коронавируса, в том числе и с помощью системы искусственного интеллекта, - сказал Сергей Собянин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/778357" frameborder="0"></iframe> Собянин поблагодарил врачей скорой помощи за работу с больными COVID-19.

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