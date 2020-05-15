Общественный транспорт с читальным залом и местом для свиданий

15 мая 1935 года. В этот день от станции «Сокольники» стартовал первый поезд московского метро. Маршрут - 11,5 километра и 13 станций до «Парка культуры» с ответвлением на «Смоленскую». Его можно было полностью проехать под землей за 21,5 минуты. Тот же путь на трамвае занимал более двух часов. Первым официальным пассажиром на станции «Сокольники» стал Герой Труда с завода «Красный пролетарий» Петр Николаевич Латышев.

Подземные скоростные линии столицы давно уже не только транспорт, но и архитектурный памятник, и музей, и галерея, и офис, и читальный зал, и даже место для свиданий и фотосессий.

Метро наше все!

Схема 1935 года. Так все начиналось.

Рекорды

Среди линий - самое большое в мире пассажирское железнодорожное кольцо (МЦК), расположенное в центре города. Его длина - 54 километра.

В Киеве, который получает «серебро», - 50,8 километра.

По количеству станций мосметро с учетом МЦК и МЦД выросло более чем в 1,8 раза за минувшие 10 лет - это рекордный рост.

КСТАТИ

Испытательная поездка по рельсам столичного метрополитена прошла еще 4 февраля 1935 года. А через пару недель первый секретарь Московского горкома партии Лазарь Каганович представил метро делегатам Второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников.

2020 год. Московские школьники с благодарностью вспоминают подвиг метростроевцев.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Какие станции построили за последние пять лет

2015 год

21 сентября - «Котельники» (Таганско-Краснопресненская линия). Единственная в столице станция с выходами в трех городах - в Москве, а также подмосковных Люберцах и Котельниках.

28 декабря - «Технопарк» (Замоскворецкая линия). Ее возвели на действующем участке без остановки движения поездов.

2016 год

18 января - «Румянцево» (Сокольническая линия). Первая станция метро в Новой Москве.

15 февраля - «Саларьево» (Сокольническая линия). Она стала 200-й станцией на карте метро.

16 сентября - «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская» (Люблинско-Дмитровская линия).

2017 год

16 марта - «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» (Солнцевская линия).

31 декабря - «Ховрино» (Замоскворецкая линия). Благодаря этой станции зеленая ветка стала третьей по длине (42,8 км) подземной линией метро после Арбатско-Покровской (45,1 км) и Сокольнической (44,1 км).

2018 год

26 февраля - «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» (Большая кольцевая линия). Первый участок нового кольца метро.

22 марта - «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» (Люблинско-Дмитровская линия).

30 августа - «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка» (Солнцевская линия).

20 декабря - «Беломорская» (Замоскворецкая линия). Открытие и само строительство станции несколько раз переносили, в том числе и по просьбам местных жителей.

30 декабря - «Савеловская» (Большая кольцевая линия). На стенах вдоль путей видно «скелет» станции - тюбинги, то есть крепления тоннеля.

2019 год

3 июня - «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка» (Некрасовская линия). Первый участок розовой ветки метро.

20 июня - «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» (Сокольническая линия). На отрезке построили первый в Москве наземный крытый участок, совмещенный с автомобильной магистралью.

2020 год

27 марта - «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», а также станции «Авиамоторная» и «Лефортово» (Некрасовская линия).

Динамика пассажиропотока.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СЕЙЧАС. К началу мая 2020 года из-за самоизоляции пассажиропоток в метро составляет меньше четверти от прежнего уровня, фактически исчез час пик.

ОДНАКО. При этом сохранен обычный график движения поездов - это необходимо для максимального рассредоточения людей.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ. Все скоро будет хорошо. И мы вместе побьем новые рекорды.