Интернет и маски в помощь

В столичном метро для пассажиров постоянно появляются новые услуги и сервисы. В том числе и сейчас, во время пандемии коронавируса. По пути на работу или домой можно успеть сделать много дел и даже просто отдохнуть. Рассказываем о самых полезных сервисах, многим из которых нет аналогов в мире.

Бесплатный Wi-Fi

Во всех поездах метро войти в бесплатный Wi-Fi просто, зарегистрироваться нужно лишь при первом подключении:

• выберите Wi-Fi сеть MT_FREE в настройках;

• в адресной строке браузера введите адрес gowifi.ru;

• выберите метод регистрации в сети.

Потом достаточно лишь выбирать сеть MT_FREE и кнопку «Войти в интернет» на портале wi-fi.ru.

Еще проще авторизоваться при подключении к Wi-Fi в метро через мобильное приложение MT_FREE.

Мобильное приложение «Метро Москвы»

Его можно скачать бесплатно в App Store и Google Play. Самые популярные функции:

• построить маршрут;

• пополнить «Тройку»;

• узнать новости о метро;

• подобрать удобный тариф;

• узнать об истории метро.

Продажа масок и перчаток

С 12 мая из-за ситуации с коронавирусом в общественном транспорте Москвы можно ездить только в маске и перчатках. Приобрести можно на выбор:

• одна маска - 30 руб.;

• пара перчаток - 20 руб.;

• комплект из маски и перчаток - 50 руб.

Их сейчас можно найти на всех станциях. Подробнее - на kp.ru.

Справочные стойки «Живое общение»

До начала самоизоляции москвичей сотрудники метро отвечали на вопросы пассажиров ежедневно с 8.00 до 20.00. Здесь можно:

• узнать о нужной пересадке;

• уточнить правила проезда;

• спросить о маршрутах наземки, учреждениях, исторических местах около ближайших станций;

• купить сувениры метро;

• взять книгу на стойке буккроссинга.

Во время самоизоляции москвичей сотрудники стоек консультируют пассажиров об автоматической проверке цифровых пропусков и привязке к ним карт «Тройка».

Всего в метро и на МЦК до начала самоизоляции действовали 28 стоек «Живое общение». Самые популярные - на станциях «Пушкинская», «Александровский сад» и «Площадь Революции».

Центр обеспечения мобильности пассажиров

Сотрудники бесплатно по заявке с 7.00 до 20.00 ежедневно:

• сопровождают горожан по всему маршруту от входа в метро и до выхода;

• провожают пассажиров до пригородных электричек, автостанций, дальних поездов и социальных учреждений;

• при необходимости помогут справочной информацией.

Услугой могут пользоваться:

• жители с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата;

• льготники, пенсионеры, мамы с маленькими детьми;

• организованные группы школьников с 1-го по 6-й класс.

Как оформить:

• по телефонам: (495) 622-73-41 и 8-800-250-73-41(бесплатный вызов);

• через мобильное приложение «Метро Москвы»;

• по электронной почте, заполнив форму на сайте метро: www.mosmetro.ru/mobile/podat-zayavku-na-soprovozhdenie/;

• только для пассажиров с нарушениями слуха - СМС-линия +7 (926) 250-47-80 (ежедневно с 7.00 до 20.00).

Важно! Заявку на сопровождение детских групп нужно подавать не позднее чем за 10 дней до планируемого времени встречи. Об изменениях в заявке надо сообщить не менее чем за час до начала сопровождения по указанным телефонам или по электронной почте.

Метро Москвы - номер один в мире по количеству способов оплаты проезда. Фото: Предоставлено Московским метрополитеном.

КАССА

От картонного билета до стильного колечка на руке

Метро Москвы - номер один в мире по количеству способов оплаты проезда. А транспортной картой «Тройка» сегодня, в дни коронавируса, пользуется практически каждый пассажир. Иначе просто не проехать. Кстати, когда-то в метро катались просто по пятаку.

Давайте вспомним, как это было

1935 - 1961 годы - билет из картона, отрывной бумажный талон и металлический жетон. Цена - в разные годы от 25 до 50 копеек. Первое время турникетов на входе не было, а билеты проверяли контролеры в вестибюлях и в поездах.

1961 - 1992 годы - монета 5 копеек. Цена - та же. Целых тридцать лет в метро ездили без билетов и жетонов. Пассажиру нужен был только пятак.

1992 - 1997 годы - металлические и пластиковые жетоны. Цена - в разные годы от 50 копеек до 3 рублей. Кстати, поддельные жетоны из пластика штамповали на фабрике пуговиц и завозили в Москву фурами.

1997 - 2013 годы - бумажные билеты с магнитной полосой и первые бесконтактные карты. Цена - 2000 рублей, после денежной реформы 1998 года - в разные годы от 2 до 28 рублей. Любопытно, что раньше всех бесконтактные проездные опробовали журналисты, которые освещали 850-летие Москвы.

2013 год и до наших дней - карта «Тройка». Цена - залог 50 рублей плюс стоимость проезда в зависимости от тарифа, в среднем 28 - 62 рубля. «Тройка» теперь не только карта, но и стильное колечко, брелок, браслет, жетон, вкладыш и наклейка.

2020 год - проезд можно оплатить также банковской картой, в том числе и бесконтактно, с помощью мобильных платежных сервисов. На время пандемии для оплаты проезда используются только «Тройки» и социальные карты, которые привязаны к цифровым пропускам.

ЗАВТРА

Что ждет нас в будущем

В 2020 году в метро запустят новый поезд «Москва- 2020».

В 2021 году планируется завершить замену эскалаторов на «Смоленской» Арбатско-Покровской линии.

К 2022 году Планируется завершение строительства Большой кольцевой линии.

К 2023 году 64,8 километра новых линий.

К 2023 году 25 новых станций.

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